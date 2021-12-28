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Скончался известный финансист из Новосибирска Дмитрий Беляев — у него был коронавирус

Ему было 52 года

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Дмитрий Беляев занимал высокие должности на предприятиях сферы транспортного строительства

Дмитрий Беляев занимал высокие должности на предприятиях сферы транспортного строительства

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Известный финансист из Новосибирска Дмитрий Беляев умер от коронавируса. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил начальник пресс-службы Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

— Умер Дмитрий Беляев. В разных историях бывали, интересные проекты делали, а тут совершенно внезапно... Ковид... — сообщил он.

В общении с НГС Владимир Кузьменкин отказался прокомментировать ситуацию.

Дмитрий Беляев родился в 1969 году. Закончил НГУ в 1991 году. Работал на руководящих должностях в Сбербанке и Коммерческом банке (сейчас БКС). Занимал высокие должности на предприятиях сферы транспортного строительства, в том числе был заместителем директора по финансам ОАО «Сибмост».

Редакция НГС выражает соболезнования семье, родным и близким Дмитрия.

Вчера стало известно о смерти бывшей солистки Оперного театра Ольги Егудиной.

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