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В Новосибирске умерла известная бывшая солистка оперного театра

Ольга Егудина проработала в театре 20 лет

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Прощание состоится 28 декабря с 10 до 11 часов по адресу: улица Кропоткина, 112

Прощание состоится 28 декабря с 10 до 11 часов по адресу: улица Кропоткина, 112

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В Новосибирске умерла 48-летняя бывшая солистка НОВАТа Ольга Егудина. Она проработала в Новосибирском театре оперы и балета с 1999 по 2019 год.

Родилась Ольга Егудина в известной среди театралов семье. Ее отец, Валерий Егудин, ведущий солист Новосибирской оперы и народный артист СССР. Мама Ольги — солистка балета театра Наталья Егудина. Ольга родилась 17 мая 1973 года. Она пошла по стопам отца и в 1999 году окончила вокальный факультет, а в 2009 году — аспирантуру НГК имени Глинки в по классу народной артистки РФ профессора З. З. Диденко.

На сцене театра исполнила партии: Лаура, Марта («Иоланта» Чайковского), Ольга («Евгений Онегин» Чайковского), Мамка («Борис Годунов» Мусоргского), Третья дама («Волшебная флейта» Моцарта), Флора («Травиата» Верди), Дуняша («Царская невеста» Римского-Корсакова), Глаша («Катя Кабанова» Яначека), Бабушка («История Кая и Герды» Баневича), Миссис Отис («Кентервильское привидение» Молчанова, мировая премьера), Сузуки («Мадам Баттерфляй» Пуччини) и другие.

— Театр для Ольги, как и для ее родителей, был вторым домом, можно сказать, что она здесь выросла. Ольга была замечательным, светлым человеком, истинно театральной, креативной личностью, яркой и талантливой артисткой. Она всегда излучала оптимизм, поражала энергией, увлеченностью своей профессией, была в гуще жизни и ушла в самом расцвете сил. Это несправедливо и больно. Ее улыбка, доброта и готовность помочь людям, любовь к театру, постоянная забота об учениках незабываемы. Светлая память, — сообщили на сайте пресс-служба оперного театра.

Редакция НГС выражает соболезнование семье, родным и близким Ольги. Прощание с Ольгой Егудиной состоится 28 декабря с 10 до 11 часов по адресу: улица Кропоткина, 112.

В Новосибирской области, в селе Кочки, умерла владелица аптеки Ольга Мякушева — перед этим ее лечили от ковида. Женщина была провизором с большим опытом работы, которая была отмечена Министерством здравоохранения РСФСР и награждена медалью «За доблестный труд».

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