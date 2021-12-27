В Новосибирске умерла известная бывшая солистка оперного театра

В Новосибирске умерла 48-летняя бывшая солистка НОВАТа Ольга Егудина. Она проработала в Новосибирском театре оперы и балета с 1999 по 2019 год.

Родилась Ольга Егудина в известной среди театралов семье. Ее отец, Валерий Егудин, ведущий солист Новосибирской оперы и народный артист СССР. Мама Ольги — солистка балета театра Наталья Егудина. Ольга родилась 17 мая 1973 года. Она пошла по стопам отца и в 1999 году окончила вокальный факультет, а в 2009 году — аспирантуру НГК имени Глинки в по классу народной артистки РФ профессора З. З. Диденко.