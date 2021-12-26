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На месте вырубленной аллеи продолжают вести работы, несмотря на обещание мэра разобраться

Деревья срубили незаконно

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На месте аллеи появилась галька — судя по всему, площадку собираются асфальтироать

На месте аллеи появилась галька — судя по всему, площадку собираются асфальтироать

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На месте вырубленной аллеи на улице Кропоткина напротив нового торгового центра продолжают вести работы.

— Пока власти ищут неустановленных заказчиков, установленные исполнители продолжают делать парковку, — говорит местная жительница.

Фото слева сделано 23 декабря, фото справа — 26 декабря. Срубленные деревья вывезли, работы на площадке продолжают

Фото слева сделано 23 декабря, фото справа — 26 декабря. Срубленные деревья вывезли, работы на площадке продолжают

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Деревья массово вырубили 23 декабря. На следующий день во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что вырубка была незаконной и сейчас ищут заказчика этих работ.

— Сейчас по заявлению администрации Калининского района ведется расследование. Нам докладывают регулярно о том, что ведется расследование. Я надеюсь, что виновник этого события будет обнаружен. Те, кто выполнял работы, — они известны. Кто заказчик — тут юридически надо обозначить. Это незаконная абсолютно вырубка, носящая вызывающий массовый характер, которая, безусловно, наносит ущерб зеленым зонам Новосибирска, и мы проследим, чтобы виновные были наказаны, — сказал тогда Анатолий Локоть.

Напротив бывшей аллеи через дорогу расположен ТЦ «Квадрат», открытие которого назначено на середину января 2022 года. Жители связывают вырубку с этим событием.

НГС направил запрос в мэрию с целью выяснить, удалось ли установить заказчика работ и что планируют сделать с этой территорией.

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незаконная вырубка деревьевсрубили деревьяулица Кропоткина
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