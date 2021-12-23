В Новосибирске управляющая компания сбрасывала снег с крыши и сломала вывеску «Вилки-Ложки»

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 266 в Заельцовском районе сотрудники управляющей компании сбрасывали снег с крыши и повредили вывеску кафе «Вилка-Ложка». Инцидент произошел вчера днем, 22 декабря.
— Работы проводились без предупреждения и без ограждений. В управляющей компании нам предложили написать претензию, пообещали ее рассмотреть. Вывеска стоила больше 100 тысяч рублей, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница кафе.
Согласно информации из открытых источников, указанный дом обслуживает ЖЭУ
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