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В Новосибирске управляющая компания сбрасывала снег с крыши и сломала вывеску «Вилки-Ложки»

Ущерб от действий коммунальщиков превысил 100 тысяч рублей

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Инцидент произошел вчера днем, 22 декабря

Инцидент произошел вчера днем, 22 декабря

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В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 266 в Заельцовском районе сотрудники управляющей компании сбрасывали снег с крыши и повредили вывеску кафе «Вилка-Ложка». Инцидент произошел вчера днем, 22 декабря.

— Работы проводились без предупреждения и без ограждений. В управляющей компании нам предложили написать претензию, пообещали ее рассмотреть. Вывеска стоила больше 100 тысяч рублей, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница кафе.

Согласно информации из открытых источников, указанный дом обслуживает ЖЭУ № 16. На момент публикации до руководства управляющей компании дозвониться не удалось.

Ранее НГС проверил, как убирают центр города, а затем выяснил, кто и сколько денег получит за сомнительного качества работу.

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