В Шерегеше появился 25-метровый логотип из сериала «Ведьмак» — фото из сектора Е

На кузбасском курорте Шерегеш в секторе Е появилось «послание» для поклонников «Ведьмака». Там на снегу создали 25-метровый логотип сериала. Рисунок разместили на одном из склонов, недалеко от канатной дороги. Об этом рассказали в Агентстве по туризму Кемеровской области.
В ведомстве добавили, что во всем мире существует 10 объемных символов-посланий от «Ведьмака». В России же тот, что разместился в Шерегеше, — единственный. К тому же это единственный в мире снежный след.
— Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников «Ведьмака» и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт, — добавили в Агентстве по туризму Кузбасса.
— Природа и масштабы заснеженного Шерегеша, эффектные виды вписались в идею концепции промо, и создатели сериала выбрали нашу площадку. Всё согласовывалось непосредственно с «Нетфликсом», подготовительные работы на площадке велись курортом, рисунок создавали приглашенные мастера, мы и они работали в тандеме, — сообщили NGS42.RU на секторе Е.
Также представитель сектора добавил, что работы заняли несколько дней.
Добавим, снежный барельеф — это точная копия медальона главного героя сериала, ведьмака Геральта из Ривии (его роль исполняет Генри Кавилл). Также охотника за чудовищами и нечистью называют Белым Волком.
Добавим, «Ведьмак» — это американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Сейчас на платформе Netflix вышел второй сезон сериала. В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон. В 2022 году на экраны выйдет приквел шоу — сериал «Ведьмак: Происхождение».
Сектор Е на прошлой неделе стал известен тем, что там сгорел ресторанный комплекс «Монтана». Сегодня зону для туристов открыли.