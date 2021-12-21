В Шерегеше появился 25-метровый логотип из сериала «Ведьмак» — фото из сектора Е

На кузбасском курорте Шерегеш в секторе Е появилось «послание» для поклонников «Ведьмака». Там на снегу создали 25-метровый логотип сериала. Рисунок разместили на одном из склонов, недалеко от канатной дороги. Об этом рассказали в Агентстве по туризму Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что во всем мире существует 10 объемных символов-посланий от «Ведьмака». В России же тот, что разместился в Шерегеше, — единственный. К тому же это единственный в мире снежный след.

— Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников «Ведьмака» и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт, — добавили в Агентстве по туризму Кузбасса.