Создатели «Тотального диктанта» выпустили книгу почти за тысячу рублей — расходы на акцию в этом году сокращены

Создатели акции «Тотальный диктант» выпустили книгу «Сто текстов о языке. Книга вторая» от создателей «Тотального диктанта». В ней собрали 46 научно-популярных статей о русском языке и языкознании. Купить ее можно за 900–990 рублей — часть денег пойдет на организацию диктанта, так как в этом году был сокращен бюджет.



— Ежегодно мы привлекаем партнерские, спонсорские средства, устраиваем краудфандинговые кампании, чтобы провести акцию и дать возможность повысить уровень грамотности как можно большему числу людей. Проект с книгой решает обе задачи сразу — это увлекательные тексты о языке, адресованные самой широкой аудитории, а средства от продажи книг внесут, мы надеемся, существенный вклад в организацию и проведение «Тотального диктанта» 2022 года, который состоится 9 апреля, — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.