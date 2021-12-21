Создатели «Тотального диктанта» выпустили книгу почти за тысячу рублей — расходы на акцию в этом году сокращены

Создатели акции «Тотальный диктант» выпустили книгу «Сто текстов о языке. Книга вторая» от создателей «Тотального диктанта». В ней собрали 46 научно-популярных статей о русском языке и языкознании. Купить ее можно за 900–990 рублей — часть денег пойдет на организацию диктанта, так как в этом году был сокращен бюджет.
— Ежегодно мы привлекаем партнерские, спонсорские средства, устраиваем краудфандинговые кампании, чтобы провести акцию и дать возможность повысить уровень грамотности как можно большему числу людей. Проект с книгой решает обе задачи сразу — это увлекательные тексты о языке, адресованные самой широкой аудитории, а средства от продажи книг внесут, мы надеемся, существенный вклад в организацию и проведение «Тотального диктанта» 2022 года, который состоится 9 апреля, — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Книгу выпустил издательский дом «Городец». В издание вошли статьи 19 филологов. Научными редакторами стали главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник ИРЯ им.
Книгу можно приобрести на сайте издательства «Городец», в книжных магазинах «Во весь голос», а также в интернет-магазинах Ozon и Wildberries. В магазинах «Во весь голос» и интернет-магазине ИД «Городец» — 900 рублей, 500 рублей из которых перечисляется на организацию и проведение
— Сокращенный бюджет на расходы штаба в этом году — 12 миллионов, партнерских подтвердилось 6 миллионов. Остальное ищем, — уточнила Ольга Ребковец.
Первая книга вышла в январе 2021 года также на сайте «Городец» и стоила 450 р.
«Тотальный диктант» состоится 9 апреля 2022 года на очных площадках и онлайн, акция будет сопровождаться 18-часовым онлайн-марафоном.
10 апреля 2021 года в Новосибирске прошла традиционная акция «Тотальный диктант»: проверить себя на знание русского языка могли все желающие, для них организаторы оборудовали десятки площадок по всему городу. Автором текста «Тотального диктанта» в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, автор серии романов «Метро 2033», романа «Текст» и сценария сериала «Топи».