Бизнесмен накопил долг за ЖКХ почти 400 тысяч. Ему пришлось его погасить, чтобы уехать в Прагу

56-летний житель Бердска Новосибирской области был вынужден погасить все накопленные задолженности, чтобы улететь за границу. Мужчина собирался в Чехию, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.
У сибиряка накопились долги по налоговым платежам принадлежащего ему ИП — 300 тысяч рублей, по услугам ЖКХ — 387 тысяч рублей. Также бизнесмен был должен физическому лицу. Сверх уплаченных задолженностей на мужчину возложили исполнительский сбор в размере 114 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель вынес должнику постановление о запрете на выезд за границу. После этого бердчанин явился на прием, чтобы выплатить все долги.
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