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Бизнесмен накопил долг за ЖКХ почти 400 тысяч. Ему пришлось его погасить, чтобы уехать в Прагу

Пристав наложил на должника запрет на выезд за границу

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Мужчина накопил задолженности перед несколькими ведомствами, а также перед частным лицом

Мужчина накопил задолженности перед несколькими ведомствами, а также перед частным лицом

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56-летний житель Бердска Новосибирской области был вынужден погасить все накопленные задолженности, чтобы улететь за границу. Мужчина собирался в Чехию, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

У сибиряка накопились долги по налоговым платежам принадлежащего ему ИП — 300 тысяч рублей, по услугам ЖКХ — 387 тысяч рублей. Также бизнесмен был должен физическому лицу. Сверх уплаченных задолженностей на мужчину возложили исполнительский сбор в размере 114 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес должнику постановление о запрете на выезд за границу. После этого бердчанин явился на прием, чтобы выплатить все долги.

Также почитайте, как пара из Новосибирска переехала в Европу. Теперь за их окном море, а для жизни им хватает 80 тысяч рублей в месяц.

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