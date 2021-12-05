Пара из Новосибирска переехала в Европу — здесь море за окном, а для жизни достаточно 80 тысяч рублей в месяц

— В Баре всегда виден горизонт, это современный город с широкими улицами, где мы себя чувствуем комфортно после Новосибирска. В других городах Черногории всё более компактно, узкие улицы, иногда прямо упираешься в стены, — добавляет Алексей.



Для путешествий в другие города ребята брали в аренду автомобиль. В Черногории с этим проблем нет: взять машину на сутки обойдется в 30 евро, на трое — 37–38 евро. Правда, бензин в сравнении с Россией дороговат: литр обходится примерно в 120 рублей в переводе на российские деньги, а литр дизельного топлива — 100 рублей.



Около недели назад Лина с Алексеем подобрали квартиру с видом на Адриатическое море. Двушка с большой террасой обошлась им в 350 евро в месяц, коммунальные платежи в эту сумму не включены. Контракт на аренду жилья в Черногории заключается традиционно на год, в его оформлении им помогла риелтор, которую они подыскали в тематической группе в «Фейсбуке». Вообще, русскоговорящих в Черногории, по словам пары, хватает, а диалоги в магазинах, аптеках и на АЗС чаще всего у Лины и Алексея происходят не на английском, а на русском.



— Мы понимаем, что в будущем нам, вероятно, придется выучить еще и сербский. Но пока обходимся этими двумя языками. Менталитет черногорцев такой, что даже если они тебя не понимают, они всё равно попытаются помочь, если ты обратишься к ним. Пусть это и будет на ломанном русском языке, — говорит Алексей.



О плюсах и минусах жизни в Черногории

Несмотря на то что в Черногории до своего переезда Лина с Алексеем не были ни разу, представление о жизни в стране у них всё же было: ребята смотрели много видео о переезде и вспоминали свою поездку в Хорватию, которая, по их мнению, напоминает Черногорию.



— Мы приезжали сюда с мыслью, что мы окажемся в сезоне дождей. Но нам повезло, зиму обещают теплую. Все три недели с нашего переезда здесь светит солнце и только несколько дней назад пошли дожди. Вот сейчас, например, у нас +17. Но это не те +17, к которым мы привыкли летом в Новосибирске. У нас достаточно сильный ветер, ходим в ветрозащитных куртках. Минуса в Баре почти не бывает, минимум — плюс 5 градусов, — отмечает Алексей.



Мнение о черногорцах, по их признанию, у пары сложилось неоднозначное: местные достаточно приветливы, но вот люди, работающие в туристической отрасли, «могут обмануть».