Пара из Новосибирска переехала в Европу — здесь море за окном, а для жизни достаточно 80 тысяч рублей в месяц

25-летние сибиряки Лина и Алексей три года назад отправились в путешествие по Европе: посетили Австрию и Хорватию, побывали в Чехии и даже заехали в Словению. С тех пор они начали представлять свою жизнь в сердце Европы и поняли, что для воплощения этой мечты нужно не так уж и много. В ноябре этого года Лина и Алексей собрали чемоданы, захватили любимую собаку и уехали в Черногорию. О том, как живется там, где море и горы, никто не спрашивает QR-коды, а цены почти не отличаются от российских, они рассказали корреспонденту Ксении Лысенко.
Как переехать в Черногорию с 3000 евро
Лина и Алексей всегда жили в Сибири, а в 2018 году отправились в путешествие по Европе. Компанию в поездке им составил брат Лины, который после
— И вот что-то после этой поездки мы поняли, что нас жизнь в России как-то не очень устраивает. Дело и в уровне жизни, и в менталитете. В Европе всё-таки жизнь немного другая, тут заметно, что всё делается для людей. Поэтому появилась такая мысль о переезде — три года мы ее вынашивали, пока не появилась возможность, — говорит Алексей.
— Для меня еще важным показателем была экология. А также климат, инфраструктура, озелененность города, — добавляет Лина. — И в этом плане я ориентировалась на брата, который живет в Праге. Он приезжает периодически в Новосибирск, у него есть уже какое-то представление о жизни там, в Европе, он может сравнить и поделиться с нами. Его опыт тоже всё-таки на нас повлиял, и мы стали думать: «А может, правда стоит туда переехать?»
От мыслей ребята перешли к делу — в первую очередь завели табличку, куда выписали все интересующие их страны. Напротив каждой проставили плюсы и минусы по тем характеристикам, которые были важны паре. Это и чистый воздух, и приемлемые цены, но главное — доступность получения визы.
— Рабочая виза в текущих условиях… Ну, это очень сложно. Во-первых, потому что собеседования нужно проходить на английском языке. Сам переезд тоже сложен. К тому же мы не знаем, подойдет ли нам страна или не подойдет. А если не подойдет? Как быть? Тем более столько средств уже было бы потрачено. В общем, процесс нахождения работы в Европе — долгий и сложный, и вот у Леши в один день возникла идея переехать именно в Черногорию. В результате мы переехали сюда не по рабочей визе, — замечает Лина.
В Черногории действует туристическая программа — россиянин может оставаться в стране в течение 90 дней. Но такая опция, как выяснили Лина и Алексей, доступна лишь летом. В остальное время функционирует другая программа — 30 дней нахождения в Черногории без визы.
— То есть можно выехать из страны в соседнюю, а потом заехать, и эти 30 дней начинаются для тебя снова. Многие здесь живут таким образом. Это называется «визаран» (от англ. visa run — буквально «сбегать за визой»), то есть многие выезжают в Албанию — там не требуется виза, — гуляют 2–3 часа и возвращаются. Это 45 минут пути в одну сторону. На днях мы познакомились с мужчиной, который уже четыре года так в Черногории живет, — говорит Алексей.
Но пара решила пойти другим путем, тем более границы стран из-за ситуации с коронавирусом могли закрыть в любой момент. Алексей узнал из интернета, что получить визу в Черногорию можно, открыв фирму:
— Человек в ней оформляется как генеральный директор. Открытие фирмы — 250 евро в среднем, но это с услугами русскоязычного агента. Финансовая деятельность — это уже другой вопрос. Плюс платишь налог, он небольшой, зарплату наемному бухгалтеру — это в районе 50 евро в месяц, чтобы тот просто подавал декларации. Вообще, в Черногории отрыть компанию довольно легко и дешево.
Пара отложила 3000 евро — именно эту сумму они считают комфортной в качестве финансовой подушки для жизни в Черногории, а также запаслась своими знаниями о получении визы и в начале ноября купила билеты до Хорватии. Как объяснила Лина, можно было отправиться напрямую в Черногорию, но их не устроила политика авиакомпаний, запрещающих брать собак в салон авиалайнера. Поэтому они караулили удобный рейс, втроем приехали в Хорватию, а уже оттуда отправились на машине в Черногорию.
Что собой представляет жизнь в балканской стране
Родители от переезда пару не отговаривали, хотя отчасти не верили, что те решатся на такой серьезный шаг.
— Выбор Черногории обусловлен несколькими моментами. В более престижную страну Европы, в ту же Францию, сложно переехать, не имея рабочего контракта на руках. А в Черногории это возможно. Второй момент: с российской зарплатой здесь вполне себе комфортно можно жить, поскольку у черногорцев они плюс-минус такие же. Для комфортной жизни в Черногории достаточно 80 тысяч рублей на троих. Жить, ни в чем себе не отказывая, — это уже 100 тысяч рублей и выше, — отмечает Алексей.
И Лина, и Алексей работают в IT-сфере: он занимается программированием, а она курирует проекты в должности проджект-менеджера. Поэтому переезд в страну с другим часовым поясом был для них достаточно удобен. Сейчас пара работает с 6 до 15 часов по местному времени (разница с Новосибирском — 6 часов) и параллельно занимается оформлением компании. Недавно они нашли бухгалтера и завершают подготовку документов. К началу следующего года Лина с Алексеем рассчитывают получить визы.
Для жизни в Черногории пара предпочла не столицу — Подгорицу, а остановила свой выбор на другом туристическом городе у моря — Баре.
— Вначале мы сняли в городе Будве квартиру на две недели и уже оттуда ездили по разным городам. Этот совет я увидела у одного блогера на его ютьюб-канале, еще когда мы жили в России, — объясняет Лина. — Дело в том, что все города в Черногории разные. Есть очень гористые, а это нам не подходит, поскольку у нашей собаки слабоватые суставы, да и жить там довольно сложно вообще. Выбрали Бар, потому что он довольно плоский в этом плане, находится у моря. Здесь широкие улицы, удобные парковки, а еще есть красивая набережная, где удобно гулять и выгуливать собаку. В той же Будве в этом плане немного грустнее.
— В Баре всегда виден горизонт, это современный город с широкими улицами, где мы себя чувствуем комфортно после Новосибирска. В других городах Черногории всё более компактно, узкие улицы, иногда прямо упираешься в стены, — добавляет Алексей.
Для путешествий в другие города ребята брали в аренду автомобиль. В Черногории с этим проблем нет: взять машину на сутки обойдется в 30 евро, на трое — 37–38 евро. Правда, бензин в сравнении с Россией дороговат: литр обходится примерно в 120 рублей в переводе на российские деньги, а литр дизельного топлива — 100 рублей.
Около недели назад Лина с Алексеем подобрали квартиру с видом на Адриатическое море. Двушка с большой террасой обошлась им в 350 евро в месяц, коммунальные платежи в эту сумму не включены. Контракт на аренду жилья в Черногории заключается традиционно на год, в его оформлении им помогла риелтор, которую они подыскали в тематической группе в «Фейсбуке». Вообще, русскоговорящих в Черногории, по словам пары, хватает, а диалоги в магазинах, аптеках и на АЗС чаще всего у Лины и Алексея происходят не на английском, а на русском.
— Мы понимаем, что в будущем нам, вероятно, придется выучить еще и сербский. Но пока обходимся этими двумя языками. Менталитет черногорцев такой, что даже если они тебя не понимают, они всё равно попытаются помочь, если ты обратишься к ним. Пусть это и будет на ломанном русском языке, — говорит Алексей.
О плюсах и минусах жизни в Черногории
Несмотря на то что в Черногории до своего переезда Лина с Алексеем не были ни разу, представление о жизни в стране у них всё же было: ребята смотрели много видео о переезде и вспоминали свою поездку в Хорватию, которая, по их мнению, напоминает Черногорию.
— Мы приезжали сюда с мыслью, что мы окажемся в сезоне дождей. Но нам повезло, зиму обещают теплую. Все три недели с нашего переезда здесь светит солнце и только несколько дней назад пошли дожди. Вот сейчас, например, у нас +17. Но это не те +17, к которым мы привыкли летом в Новосибирске. У нас достаточно сильный ветер, ходим в ветрозащитных куртках. Минуса в Баре почти не бывает, минимум — плюс 5 градусов, — отмечает Алексей.
Мнение о черногорцах, по их признанию, у пары сложилось неоднозначное: местные достаточно приветливы, но вот люди, работающие в туристической отрасли, «могут обмануть».
— Из минусов еще: улицы не идеально чистые. Можно найти такие, которые напоминают новосибирские. Это не Швейцария, где всё вылизано. Можно заметить бычки на тротуаре, переполненные урны, — добавляет он.
— При этом экология у страны хорошая, тут действительно чистый воздух, а в городе нет каких-то производств. Но улицы — да, не всегда чистые, ну и климат, наверное, можно причислить к минусам. Не всем нравится сильный ветер и дождь. И да, когда здесь не сезон, заняться в Черногории особо нечем. Всё засыпает. Зато в сезон всё оживает. Ну и нужно понимать, что ритм жизни в Баре другой, такой активности, как в Новосибирске, нет, — говорит Лина.
Впрочем, засыпает в Черногории всё и по воскресеньям, не работают даже аптеки и продуктовые магазины. Поэтому ребята пока приучают себя к тому, что всё необходимое нужно закупать заранее.
— Цены примерно как в России, может, немного выше. Хотя фрукты и овощи гораздо дешевле. Еще в Черногории чистая вода, местные пьют ее прямо из-под крана, но мы не решаемся. По привычке закупаем бутылки, — улыбается Алексей. — С интернетом могут быть проблемы. Скорость закачки неплохая, а вот скорость отдачи посредственная, хотя нам для работы хватает.
— Зато в ресторанах и кафе огромные порции. Можно смело брать одну на двоих, — добавляет девушка. — Одна порция — это примерно полкилограмма. На одного это очень много. Поэтому мы, как правило, берем одно блюдо на двоих, напитки и десерт. Выходит полторы тысячи на двоих. Но мы имеем в виду курицу, не свинину или говядину. Всё-таки в Черногории много мусульман, поэтому свинина не особенно распространена, а говядина слишком дорогая. При этом черногорцы не отличаются какой-то уникальной кухней. Здесь самые обычные салаты, например. В Новосибирске можно найти и поинтереснее.
Из необычного, как замечают ребята, в Черногории нет проблем с QR-кодами и вакцинацией. Ребята по-прежнему носят медицинские маски, когда заходят в заведения, хотя местные часто этим пренебрегают.
— Мы пока не вакцинированы, но, судя по последним новостям из ЕС, после получения вида на жительство обязательно займемся этим вопросом, — говорит Лина.
— С сертификатами, правда, не всё просто. Сегодня Италия признаёт, а уже завтра она может и не признавать черногорские сертификаты о вакцинации. То есть нужно отслеживать, смотреть по разным странам. Это прямо рулетка какая-то. Принуждений к вакцинации в Черногории мы не слышали. У нас один плакатик медицинский недалеко от дома висит, но вообще не факт, что он про ковид, — добавляет молодой человек.
По словам пары, Черногория — не конечная точка их путешествия. Они решили остаться здесь на год и посмотреть, как будет складываться жизнь в этой стране. Пока же и Лине, и Алексею переезд напоминает скорее затяжной отпуск.
Переезжать за границу гораздо сложнее, чем сменить город и перебраться чуть западнее родного края, но при грамотном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший пример — история семьи Борисовых. Татьяна вместе с мужем и двумя детьми уже 5 лет живет в Испании — бывшие сибиряки выбрали для себя солнечный портовый город Аликанте.