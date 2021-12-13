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Фотограф НГС выиграл региональный конкурс «Сибирь.ПРО» с репортажем из татарского села

Он победил в номинации «ПРОдвижение территорий»

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Фоторепортаж о лодках-долблёнках стал лучшим

Фоторепортаж о лодках-долблёнках стал лучшим

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Вечером в понедельник, 13 декабря, в Новосибирске прошло награждение участников Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В номинации «ПРОдвижение территорий» выиграл наш коллега, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

— Первый раз подался на конкурс, и вот выиграл. Это серия фотографий из татарского села Юрт-Акбалык на самом севере Новосибирской области, практически на границе с Томской областью, про производство лодок-долблёнок. Я безумно счастлив и рад, что победил в этом профессиональном конкурсе, — рассказал Александр.

Село Юрт-Акбалык находится на севере Новосибирской области

Село Юрт-Акбалык находится на севере Новосибирской области

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Там создают лодки по уникальной технологии

Там создают лодки по уникальной технологии

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В номинации «ПРОдвижение территорий» победа присуждается за фотоработу или серию фоторабот о туристическом потенциале регионов Сибири, создании туристических кластеров, а также о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа. Кроме того, участвуют работы, посвященные социокультурным особенностям территорий и самобытной истории коренных сибирских народов.

В середине октября снимок Александра Ощепкова попал в список лучших в России.

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