Фотограф НГС выиграл региональный конкурс «Сибирь.ПРО» с репортажем из татарского села

Вечером в понедельник, 13 декабря, в Новосибирске прошло награждение участников Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В номинации «ПРОдвижение территорий» выиграл наш коллега, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
— Первый раз подался на конкурс, и вот выиграл. Это серия фотографий из татарского села Юрт-Акбалык на самом севере Новосибирской области, практически на границе с Томской областью, про производство лодок-долблёнок. Я безумно счастлив и рад, что победил в этом профессиональном конкурсе, — рассказал Александр.
В номинации «ПРОдвижение территорий» победа присуждается за фотоработу или серию фоторабот о туристическом потенциале регионов Сибири, создании туристических кластеров, а также о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа. Кроме того, участвуют работы, посвященные социокультурным особенностям территорий и самобытной истории коренных сибирских народов.
В середине октября снимок Александра Ощепкова попал в список лучших в России.