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В Новосибирске здание казначейства отремонтируют за 112 млн рублей — что сделают за эти деньги

Управление находится на улице Кирова

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Здание построили 24 года назад

Здание построили 24 года назад

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Управление Федерального казначейства по Новосибирской области объявило аукцион на капитальный ремонт здания. Максимальная цена контракта составила 112,2 миллиона рублей, работы будут выполнять с 2021 по 2023 год.

Работы должны выполнить до начала декабря 2023 года

Работы должны выполнить до начала декабря 2023 года

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Здание расположено на улице Кирова, 3/1. По данным сайта госзакупок, площадь помещений, которые предстоит отремонтировать, составляет 5490 кв. м. Здание построили в 1997 году, всего в нем шесть этажей. Подрядчик должен отремонтировать покрытие стен, заменить обои на «антивандальные», установить новые дверные блоки, монтировать подвесной потолок, установить новые сантехнические приборы. Также в здании демонтируют грузовой лифт, поменяют проводку, а вместо существующих светильников установят светодиодные и выполнят прочие ремонтные работы.

Заявки на электронный аукцион принимают до 9 декабря. Победитель должен будет завершить ремонт до 4 декабря 2023 года.

Ранее корреспонденты НГС побывали в одном из самых охраняемых зданий в центре Новосибирска — отделении Банка России. Посмотрите, что находится внутри.

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