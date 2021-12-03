Стаи черных ворон слетелись к зданию ФСБ в Новосибирске — видео с места

В Новосибирск на зимовку прилетели черные вороны. На этой неделе стаи птиц обосновались рядом со зданием Управления ФСБ по Новосибирской области в центре города.



Видео с воронами в редакцию прислала читательница НГС, она заметила птиц возле ФСБ рано утром 2 декабря. По словам орнитолога Алексея Яновского, вороны прилетают в Новосибирск каждый год, а максимальное их количество стоит ждать в феврале:

— Дело в том, что эти свалки, полигоны ТБО — там много крыс, пищевых отходов, там много еды для птиц, особенно для ворон. Каждую зиму в район Новосибирска именно благородя этим полигонам слетается несколько тысяч серых, черных, гибридных ворон. Судя по тому, что гибридные и черные вороны летом у нас не встречаются, в основном вороны прилетают из районов Кузбасса и Красноярского края. А в Новосибирской области только серые вороны, — рассказал специалист.