Гендиректор СГК рассказал, сколько платит за отопление (спойлер: больше, чем новосибирцы)

Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Герман Мустафин платит за отопление по тарифу в два раза выше, чем в Новосибирске.



Как рассказал топ-менеджер в интервью НГС, он живет в Москве, где цены на тепло существенно выше:

— Я плачу за тепловую энергию около 4,5 тысячи рублей в месяц. В Москве тариф — 2300 рублей за гигакалорию. Это выше, чем в Новосибирске, больше чем на 50%, — прокомментировал Герман Мустафин.



Сегодня, 2 декабря 2021 года, стало известно, что в следующем году цены на отопление и другие услуги ЖКХ в Новосибирске вырастут на 5,2%. Документ об этом разместили на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области.