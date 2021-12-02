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Гендиректор СГК рассказал, сколько платит за отопление (спойлер: больше, чем новосибирцы)

Герман Мустафин платит за коммунальные услуги в Москве

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Гендиректор СГК Герман Мустафин живет в Москве и поэтому платит за отопление по столичным меркам

Гендиректор СГК Герман Мустафин живет в Москве и поэтому платит за отопление по столичным меркам

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Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Герман Мустафин платит за отопление по тарифу в два раза выше, чем в Новосибирске.

Как рассказал топ-менеджер в интервью НГС, он живет в Москве, где цены на тепло существенно выше:

— Я плачу за тепловую энергию около 4,5 тысячи рублей в месяц. В Москве тариф — 2300 рублей за гигакалорию. Это выше, чем в Новосибирске, больше чем на 50%, — прокомментировал Герман Мустафин.

Сегодня, 2 декабря 2021 года, стало известно, что в следующем году цены на отопление и другие услуги ЖКХ в Новосибирске вырастут на 5,2%. Документ об этом разместили на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области.

Предельный рост тарифа на 5,2% установлен для Новосибирска и районов региона: Доволенского, Каргатского, Колыванского, Искитимского, Карасукского и других. В первом полугодии 2022 года цены останутся прежними, рост ожидается с 1 июля.

Если правительство примет документ о росте цен на услуги ЖКХ, то стоимость холодной воды составит 21,4 рубля, горячей — 124, отопление будет стоить 1584,29 рубля за гигакалорию, электричество обойдется в 30,8 рубля за кВт⋅ч, а вывоз мусора — в 91,72 рубля за человека.

Решение об установлении тарифов примут окончательно до 20 декабря этого года.

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