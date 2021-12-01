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Уголовное дело бывшей главы Новосибирского облсуда передали в суд

Римму Шатовкину обвиняют в превышении полномочий

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Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет

Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Ее обвиняют в превышении полномочий.

— По версии следователей, в июле 2018 года обвиняемая без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище, — сообщили в прокуратуре.

Затем, по версии следователей, документы оказались у подозреваемых по делу, и они смогли уничтожить часть доказательств.

Римму Шатовкину обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации). Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд.

Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября 2012 года. В 2018 году она ушла с поста председателя, а в 2020 году по ходатайству Бастрыкина на нее завели уголовное дело.

«Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники писала, что планы СК на возбуждение дела на Шатовкину связаны с письмом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову об обысках в управлении мировых судей, которое входит в структуру регионального правительства. По версии следствия, оно содержало служебную тайну.

— На мой взгляд, там можно говорить о нарушении этики только по одному основанию — то, что она направила информацию губернатору — это вызвало резонанс и недоверие к судье, но говорить, о том, что там какое-то преступление, причин я не вижу, — рассказывал изданию адвокат судьи Геннадий Шишебаров.

Возбуждение дела на Шатовкину, по версии защиты, связано с конфликтом с региональным УФСБ из-за подмены обвинительного заключения в Железнодорожном райсуде.

— Выяснилось, что во время отпуска судьи следователь Беркетов получил уголовное дело и заменил в нем определенные листы, — приводила «Тайга.инфо» слова Шишебарова. — Комиссией суда была проведена служебная проверка и составлено заключение, в котором отражен факт замены обвинительного заключения. Римма Викторовна заняла принципиальную позицию и ответила отказом на предложение ФСБ урегулировать ситуацию.

При этом главу управления мировых судей Виктора Чиркунова недавно признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере).

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