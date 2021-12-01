Уголовное дело бывшей главы Новосибирского облсуда передали в суд

Затем, по версии следователей, документы оказались у подозреваемых по делу, и они смогли уничтожить часть доказательств.

Римму Шатовкину обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации). Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд.

Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября 2012 года. В 2018 году она ушла с поста председателя, а в 2020 году по ходатайству Бастрыкина на нее завели уголовное дело.



«Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники писала, что планы СК на возбуждение дела на Шатовкину связаны с письмом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову об обысках в управлении мировых судей, которое входит в структуру регионального правительства. По версии следствия, оно содержало служебную тайну.

— На мой взгляд, там можно говорить о нарушении этики только по одному основанию — то, что она направила информацию губернатору — это вызвало резонанс и недоверие к судье, но говорить, о том, что там какое-то преступление, причин я не вижу, — рассказывал изданию адвокат судьи Геннадий Шишебаров.

