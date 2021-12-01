Уголовное дело бывшей главы Новосибирского облсуда передали в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Ее обвиняют в превышении полномочий.
— По версии следователей, в июле 2018 года обвиняемая без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по
Затем, по версии следователей, документы оказались у подозреваемых по делу, и они смогли уничтожить часть доказательств.
Римму Шатовкину обвиняют по
Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября 2012 года. В 2018 году она ушла с поста председателя, а в 2020 году по ходатайству Бастрыкина на нее завели уголовное дело.
«Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники писала, что планы СК на возбуждение дела на Шатовкину связаны с письмом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову об обысках в управлении мировых судей, которое входит в структуру регионального правительства. По версии следствия, оно содержало служебную тайну.
— На мой взгляд, там можно говорить о нарушении этики только по одному основанию — то, что она направила информацию губернатору — это вызвало резонанс и недоверие к судье, но говорить, о том, что там какое-то преступление, причин я не вижу, — рассказывал изданию адвокат судьи Геннадий Шишебаров.
Возбуждение дела на Шатовкину, по версии защиты, связано с конфликтом с региональным УФСБ из-за подмены обвинительного заключения в Железнодорожном райсуде.
— Выяснилось, что во время отпуска судьи следователь Беркетов получил уголовное дело и заменил в нем определенные листы, — приводила «Тайга.инфо» слова Шишебарова. — Комиссией суда была проведена служебная проверка и составлено заключение, в котором отражен факт замены обвинительного заключения. Римма Викторовна заняла принципиальную позицию и ответила отказом на предложение ФСБ урегулировать ситуацию.
При этом главу управления мировых судей Виктора Чиркунова недавно признали виновным по