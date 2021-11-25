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В Новосибирске ищут подрядчика на благоустройство нового парка в Каменке — когда его построят

Его общая площадь составляет 19,6 га

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Павильон предназначен для того, чтобы прятаться от дождя

Павильон предназначен для того, чтобы прятаться от дождя

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В Новосибирске потратят почти 300 млн рублей на благоустройство Каменки

Дирекция городских парков Новосибирска объявила аукцион на благоустройство территории в пойме реки Каменки. За работы готовы заплатить 299 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, площадь участка — 19,6 гектара. Победитель торгов должен сделать покрытие на техническом проезде, велодорожке, пешеходных маршрутах, обустроить экотропу из дерева. Также у реки сделают площадку для выгула собак, разместят тренажеры, пешеходный мост, каменный лабиринт и смотровую площадку. Кроме этого, на участке установят универсальную спортивную площадку, площадку для воркаута и павильоны проката.

На территории парка построят двухэтажный «визит-центр», в котором разместят выставочный зал, буфет, пост охраны, санузлы, технические помещения и серверную.

Победителя аукциона выберут 16 декабря. Работы должны провести в срок с 25 апреля 2022 года до 15 октября 2023 года.

Проект парка, который собираются построить в пойме Каменки, власти города показали в январе этого года. Посмотрите на эскизах, что там будет.

В цикле статей «Малые реки Новосибирска» НГС подготовил репортаж с берегов Каменки. Она — вторая по длине среди малых рек в городе. Каменка образует несколько озер, а ее источник находится далеко в лесу. На краю парка, который должен вскоре появиться рядом с рекой, ее скрывает коллектор. Мы показывали в фоторепортаже, как он выглядит изнутри.

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