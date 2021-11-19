Что сейчас происходит на стройплощадке ЛДС — 10 кадров с грандиозной новосибирской стройки

Фотограф НГС показал, что сейчас происходит на стройке новой арены
В Новосибирске продолжается строительство будущей ледовой арены на левом берегу города. Окончательно ее сдадут в октябре следующего года, но уже несколько месяцев ведутся разговоры о недостаточных темпах строительных работ.
Предлагаем вам взглянуть на то, что происходит на стройплощадке сейчас, в 10 снимках нашего фотографа Александра Ощепкова.
В ноябре Министерство строительства Новосибирской области представило дизайн будущей арены. Мы публиковали