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Что сейчас происходит на стройплощадке ЛДС — 10 кадров с грандиозной новосибирской стройки

Скоро спортивный объект будут застеклять

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До завершения всех работ еще год

До завершения всех работ еще год

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Фотограф НГС показал, что сейчас происходит на стройке новой арены

В Новосибирске продолжается строительство будущей ледовой арены на левом берегу города. Окончательно ее сдадут в октябре следующего года, но уже несколько месяцев ведутся разговоры о недостаточных темпах строительных работ.

Предлагаем вам взглянуть на то, что происходит на стройплощадке сейчас, в 10 снимках нашего фотографа Александра Ощепкова.

ЛДС строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, до него два года. А вот саму арену должны сдать раньше, правда, с темпами строительства возникли проблемы. Министр строительства Иван Шмидт в августе заявил, что отставание по срокам сдачи важного объекта — серьезное

ЛДС строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, до него два года. А вот саму арену должны сдать раньше, правда, с темпами строительства возникли проблемы. Министр строительства Иван Шмидт в августе заявил, что отставание по срокам сдачи важного объекта — серьезное

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Информацию позже уточнили, и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк заявил: срывов сроки сдачи объекта не будет

Информацию позже уточнили, и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк заявил: срывов сроки сдачи объекта не будет

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В настоящее время идет остекление арены. Фасад будущего ЛДС украсят витражи — всего строители смонтируют более 11,7 тысячи <nobr class="_">кв. м</nobr> прозрачных конструкций

В настоящее время идет остекление арены. Фасад будущего ЛДС украсят витражи — всего строители смонтируют более 11,7 тысячи кв. м прозрачных конструкций

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А вот как это выглядит изнутри

А вот как это выглядит изнутри

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В середине октября рабочие начали обустраивать фальцевую кровлю. Планировалось, что на первом этапе кровлю смонтируют на малых аренах, затем технологии применят на кровле основной арены

В середине октября рабочие начали обустраивать фальцевую кровлю. Планировалось, что на первом этапе кровлю смонтируют на малых аренах, затем технологии применят на кровле основной арены

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В октябре также залили полы на третьем этаже (на очереди — первый и второй этажи) и начали монтировать основание ледового корта на тренировочной арене

В октябре также залили полы на третьем этаже (на очереди — первый и второй этажи) и начали монтировать основание ледового корта на тренировочной арене

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Будущий комплекс ледовой арены разместится на шести этажах и займет <nobr class="_">55 тысяч</nobr> квадратных метров. Сейчас здесь работают 650 человек

Будущий комплекс ледовой арены разместится на шести этажах и займет 55 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь работают 650 человек

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В комплекс ЛДС войдут основная арена (вмещает 10,5 тысячи зрителей) и тренировочная, в которой расположатся трибуны на 200 зрителей

В комплекс ЛДС войдут основная арена (вмещает 10,5 тысячи зрителей) и тренировочная, в которой расположатся трибуны на 200 зрителей

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В комплексе ЛДС также разместятся тренажерные залы, административный блок с офисами делегаций, а перед аренами будет разбит парк. Его, кстати, обещают сдать раньше — к Дню города в июне следующего года

В комплексе ЛДС также разместятся тренажерные залы, административный блок с офисами делегаций, а перед аренами будет разбит парк. Его, кстати, обещают сдать раньше — к Дню города в июне следующего года

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В ноябре Министерство строительства Новосибирской области представило дизайн будущей арены. Мы публиковали 8 картинок из дизайн-проекта.

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ЛДСстроительство
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