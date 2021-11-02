Минстрой НСО представил дизайн нового ЛДС — публикуем 8 картинок из проекта

Минстрой НСО представил дизайн новой ледовой арены
Министерство строительства Новосибирской области представило дизайн новой ледовой арены, которую возводят к Молодежному чемпионату мира по хоккею.
— Дизайн-проект — визуализация внутреннего обустройства многофункциональной ледовой арены. Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Сейчас на объекте монтируют тепловой контур здания.
— На финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии — обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. На данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона занято более 650 человек, — говорится в сообщении.
Недавно стало известно, что до 2023 года в Новосибирске планируют сформировать транспортно-пересадочный узел «Спортивная» в районе новой станции метро.
В начале сентября НГС писал, что парк у новой ледовой арены на левом берегу в Новосибирске благоустроили на 47%. Там уже начали подготовку к укладке твердых покрытий, а большую часть работ планируют завершить к следующему лету.