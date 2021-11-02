Минстрой НСО представил дизайн нового ЛДС — публикуем 8 картинок из проекта

— На финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии — обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. На данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона занято более 650 человек, — говорится в сообщении.

