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Минстрой НСО представил дизайн нового ЛДС — публикуем 8 картинок из проекта

Сейчас на объекте монтируют тепловой контур

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Дизайн-проект разрабатывался совместно с хоккейным клубом «Сибирь»

Дизайн-проект разрабатывался совместно с хоккейным клубом «Сибирь»

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Минстрой НСО представил дизайн новой ледовой арены

Министерство строительства Новосибирской области представило дизайн новой ледовой арены, которую возводят к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

— Дизайн-проект — визуализация внутреннего обустройства многофункциональной ледовой арены. Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Стилистика и цветовые решения были разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь»

Стилистика и цветовые решения были разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь»

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Сейчас на объекте монтируют тепловой контур здания.

Внутренняя отделка будет проводиться самыми современными материалами

Внутренняя отделка будет проводиться самыми современными материалами

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— На финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии — обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. На данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона занято более 650 человек, — говорится в сообщении.

В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса — по всему зданию арены предполагаются указатели

В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса — по всему зданию арены предполагаются указатели

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На малых аренах уже ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов

На малых аренах уже ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов

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Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске в 2023 году

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске в 2023 году

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Тренажерный зал впечатляет

Тренажерный зал впечатляет

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Недавно стало известно, что до 2023 года в Новосибирске планируют сформировать транспортно-пересадочный узел «Спортивная» в районе новой станции метро.

В начале сентября НГС писал, что парк у новой ледовой арены на левом берегу в Новосибирске благоустроили на 47%. Там уже начали подготовку к укладке твердых покрытий, а большую часть работ планируют завершить к следующему лету.

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новый ЛДСстроительство
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