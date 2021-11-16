16 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 72.27
eur 82.77
Тема дняКак обходят ковидные запреты? Идеи бизнесменов
Все новости
Все новости

Новосибирский горсовет закупит шесть новых компьютеров за полмиллиона рублей

Они придут на смену технике, которая работала по 10–12 лет

1 535
63Обсудить

Поделиться

Технику доставят в здание мэрии, где также находится горсовет

Технику доставят в здание мэрии, где также находится горсовет

Поделиться

Совет депутатов Новосибирска объявил аукцион на покупку компьютеров. За шесть моноблоков готовы заплатить 533 тысячи рублей.

Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимость упаковки, маркировки, страхование, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, говорится в документации о закупке.

По данным сайта госзакупок, для нужд горсовета планируют приобрести компьютеры с 4-ядерным процессором, разрешением экрана 1920x1080 мегапикселей, встроенным микрофоном, оперативной памятью более 8 гигабайт.

— Компьютеры в городском совете покупают для работы главных специалистов комиссий и подразделений. Техника обновляется нечасто. Тем компьютерам, на которых люди работают, по 10–12 лет, достаточно старые. Для нормальной оперативной работы в современных условиях технику обновляют и дополняют, — рассказал НГС глава совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Средства на покупку выделят из бюджета Новосибирска. Электронный аукцион проведут 24 ноября, победитель должен доставить компьютеры в горсовет до 17 декабря.

В прошлом году крупную закупку техники объявило правительство Новосибирской области. Власти решили приобрести пять самых продвинутых планшетов Apple за почти 600 тысяч рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Совет депутатов Новосибирскагосзакупкикомпьютерытехникагорсовет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...