Новосибирский горсовет закупит шесть новых компьютеров за полмиллиона рублей

Совет депутатов Новосибирска объявил аукцион на покупку компьютеров. За шесть моноблоков готовы заплатить 533 тысячи рублей.
Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимость упаковки, маркировки, страхование, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, говорится в документации о закупке.
По данным сайта госзакупок, для нужд горсовета планируют приобрести компьютеры с
— Компьютеры в городском совете покупают для работы главных специалистов комиссий и подразделений. Техника обновляется нечасто. Тем компьютерам, на которых люди работают, по 10–12 лет, достаточно старые. Для нормальной оперативной работы в современных условиях технику обновляют и дополняют, — рассказал НГС глава совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.
Средства на покупку выделят из бюджета Новосибирска. Электронный аукцион проведут 24 ноября, победитель должен доставить компьютеры в горсовет до 17 декабря.
В прошлом году крупную закупку техники объявило правительство Новосибирской области. Власти решили приобрести пять самых продвинутых планшетов Apple за почти 600 тысяч рублей.