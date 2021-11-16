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ГЖИ собралась проверять дом, где без разрешения возвели перегородку для дворницкой. Но этой стены уже нет

Жители обращались в инспекцию в октябре, а проверку назначили только на вторую половину ноября — начало декабря

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Сейчас самодельной стены в подъезде уже нет, как и дополнительной двери, которую делали из окна

Сейчас самодельной стены в подъезде уже нет, как и дополнительной двери, которую делали из окна

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В новосибирском доме убрали скандальную перегородку для дворницкой

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области собралась с проверкой в дом по адресу Зеленая Горка, 11/1. Этой осенью там случился скандал из-за того, что председатель ТСЖ Сергей Трофимович заменил окно на дверь и соорудил стену в холле, чтобы сделать дворницкую.

В октябре в ГЖИ поступило коллективное обращение от жителей многоквартирного дома и из прокуратуры Советского района по возведению газобетонной перегородки в подъезде. Сейчас, как сообщили НГС жители дома, стену для дворницкой уже демонтировали, а дверь заменили обратно на окно.

— На основании изложенной в обращениях информации инспекцией принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ТСЖ «Солнечный рай» в период с 19 ноября 2021 года по 16 декабря 2021 года, — рассказали в пресс-службе ГЖИ.

Когда в здании появилась новая стена, жители дома не поняли, зачем им нужна еще одна дворницкая, и решили, что это самоуправство председателя. Председатель ТСЖ после установки стены провел собрание жителей, на котором большинство высказались против дворницкой. Из-за этого стену было решено убрать.

В октябре жители пожаловались на появившуюся стену и дверь

В октябре жители пожаловались на появившуюся стену и дверь

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В Новосибирске в огромном доме на улице Плахотного, 74 воюют две председательницы ТСЖ. Женщины хотят управлять домом и используют для достижения своих целей интересные методы. Скандал в доме уже оброс слухами, судами, вызовами в полицию. В сентябре, например, новая председательница Ирина Силищева захватила лифты, спасать их вышла Тамара Мокрякова, которая управляет домом с 2006 года. Спор закончился дракой, выламыванием окон и уголовными делами.

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ГЖИТСЖстена
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