ГЖИ собралась проверять дом, где без разрешения возвели перегородку для дворницкой. Но этой стены уже нет

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области собралась с проверкой в дом по адресу Зеленая Горка, 11/1. Этой осенью там случился скандал из-за того, что председатель ТСЖ Сергей Трофимович заменил окно на дверь и соорудил стену в холле, чтобы сделать дворницкую.

В октябре в ГЖИ поступило коллективное обращение от жителей многоквартирного дома и из прокуратуры Советского района по возведению газобетонной перегородки в подъезде. Сейчас, как сообщили НГС жители дома, стену для дворницкой уже демонтировали, а дверь заменили обратно на окно.