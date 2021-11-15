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СрочноСкончался известный детский врач-невролог
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В Новосибирске скончался известный детский врач-невролог Олег Корень

Он не выходил на связь с 11 ноября

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Олег Корень специализировался на нарушениях развития в детском возрасте и расстройствах аутистического спектра

Олег Корень специализировался на нарушениях развития в детском возрасте и расстройствах аутистического спектра

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Сегодня, 15 ноября, стало известно о смерти детского врача-невролога Олега Кореня. Информацию об этом подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где он работал. Известно, что до этого он был на больничном.

— Прекрасный специалист. Всегда на связи был, помогал как мог и чем мог, — рассказала НГС одна из знакомых погибшего.

— Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать, — написала у себя на странице новосибирская активистка Александра Попова.

По данным собственного источника НГС, 14 ноября в полицию обращались родственники Олега Кореня, которые сообщили о его пропаже. Телефон врача был выключен, на связь с близкими он не выходил с 11 ноября.

Олег Корень родился 25 февраля 1965 года. Окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию, интернатуру по специальности «детская неврология», защитил кандидатскую диссертацию по теме «Распространенность и клинический полиморфизм наследственных заболеваний нервной системы на юге Кузбасса». Более 30 лет работал детским неврологом, читал лекции по теме «Расстройства аутистического спектра» студентам-психологам НГУ. Специализировался на нарушениях развития в детском возрасте, расстройствах аутистического спектра и наследственных заболеваниях нервной системы.

Редакция НГС приносит соболезнования близким погибшего.

Весной в Новосибирске скончался профессор кафедры госпитальной хирургии НГМУ, доктор наук, хирург и преподаватель, 64-летний Сергей Старостин. Врач погиб по пути на работу.

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