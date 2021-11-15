В Новосибирске скончался известный детский врач-невролог Олег Корень

Сегодня, 15 ноября, стало известно о смерти детского врача-невролога Олега Кореня. Информацию об этом подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где он работал. Известно, что до этого он был на больничном.



— Прекрасный специалист. Всегда на связи был, помогал как мог и чем мог, — рассказала НГС одна из знакомых погибшего.



— Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать, — написала у себя на странице новосибирская активистка Александра Попова.

