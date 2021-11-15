В Новосибирске скончался известный детский врач-невролог Олег Корень

Сегодня, 15 ноября, стало известно о смерти детского врача-невролога Олега Кореня. Информацию об этом подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где он работал. Известно, что до этого он был на больничном.
— Прекрасный специалист. Всегда на связи был, помогал как мог и чем мог, — рассказала НГС одна из знакомых погибшего.
— Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать, — написала у себя на странице новосибирская активистка Александра Попова.
По данным собственного источника НГС,
Олег Корень родился 25 февраля 1965 года. Окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию, интернатуру по специальности «детская неврология», защитил кандидатскую диссертацию по теме «Распространенность и клинический полиморфизм наследственных заболеваний нервной системы на юге Кузбасса». Более
Редакция НГС приносит соболезнования близким погибшего.
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