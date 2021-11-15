«По 2 протокола каждому». В полиции устанавливают палочную систему по облаве на антимасочников?

В стране правоохранители усиливают меры против антимасочников и других нарушителей антиковидного режима. Так, в Барнауле сформирована отдельная полицейская бригада, которая занимается проведением регулярных рейдов и отловом антимасочников. Об этом докладывает на заседании оперативного штаба начальник городского отдела полиции Майдоров.

В Симферополе, Севастополе, о чём мы уже писали, и других городах Крыма на постоянной основе работают мобильные группы, отслеживающие соблюдение в городе антиковидных ограничений. Проводятся постоянные рейды и усиливаются меры в других городах страны. Но помогут ли такие меры остановить пандемию?

