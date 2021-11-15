«По 2 протокола каждому». В полиции устанавливают палочную систему по облаве на антимасочников?

В стране правоохранители усиливают меры против антимасочников и других нарушителей антиковидного режима. Так, в Барнауле сформирована отдельная полицейская бригада, которая занимается проведением регулярных рейдов и отловом антимасочников. Об этом докладывает на заседании оперативного штаба начальник городского отдела полиции Майдоров.
В Симферополе, Севастополе, о чём мы уже писали, и других городах Крыма на постоянной основе работают мобильные группы, отслеживающие соблюдение в городе антиковидных ограничений. Проводятся постоянные рейды и усиливаются меры в других городах страны. Но помогут ли такие меры остановить пандемию?
Сотрудники отделов полиции в Екатеринбурге, например, получили документ, где указано, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник. Бланк расстановки личного состава одного из отделов полиции E1.RU передал анонимный источник.
— Необходимо составить по два протокола каждому по
Расстановка подписана в одном из отделов полиции (копия есть в распоряжении E1.RU). Кроме того, подлинность документа журналистам подтвердили несколько источников.
— Руководство ставит «палочную систему», из-за которой много сотрудников увольняется. Во всех отделах ставят планы на наказания граждан с протоколами по масочному режиму, — сообщил источник, который прислал документ.
За комментарием мы обратились к главе пресс-службы областного ГУ МВД Валерию Горелых.
— В системе МВД уже достаточно давно так называемая палочная система официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования, — сообщил полковник Горелых.
Экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, генерал-лейтенант полиции и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что проблема здесь в мелких полицейских начальниках на местах. А причина необходимости палочной системы — в коррупции.
— У нас дураков не сеют, не жнут, они сами рождаются. Вне зависимости от того, какие должности они занимают. Конечно, для нормального человека, который служил, подобного рода документы окажутся аномалией. Но достоверно утверждать или опровергать, что такие документы есть, нельзя. Чудес в МВД хватает, — говорит Михайлов.
— С точки зрения логики скажу честно: подобного рода палочный режим должен быть исключен, но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что значительная часть людей нарушает все существующие нормы и правила. Можно и пьяного найти без проблем, и тем более людей без масок, нарушающих антиковидные меры. Их и искать не надо — сами выходят. Если бы наша патрульно-постовая служба выполняла свои обязанности в рамках тех правил, которые для них установлены, они бы и больше двух протоколов составили, — уверен Михайлов. — И такие документы не нужны бы были. И с учетом масочного режима, и с учетом числа людей, которые употребляют алкоголь в общественных местах, и протоколов бы было не два, не три и не пять. Их можно веником сметать в совок.
Причину вынужденной необходимости в подобных распоряжениях Александр Михайлов видит в коррупционной составляющей: когда у наряда ППС заканчивается смена, а никаких результатов нет, возникают вопросы.
— Я исхожу из того, что у нас тоже пытаются какой-то порядок наводить. Ходят эти наряды, деньги собирают с пьяных и безмасочников. Сколько раз мы сталкивались с тем, что лица без регистрации попадают в поле зрение полиции, пьяные водители. Их как грязи. Но в отношении их никакие меры не предпринимаются. Почему? Да потому что коррупционная составляющая, — заявляет Александр Михайлов. — Но, когда вдруг смена кончается, а результатов никаких, возникает у начальства вопрос, чем они занимались. И, наверное, начальники — а я не исключаю, что такой документ существует, я много чего повидал в системе МВД — именно поэтому подписывают такие документы о расстановке личного состава.