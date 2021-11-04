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В мэрии назвали фейком видео, где спецтехника поливает новосибирские улицы

И объяснили, что именно происходит на снятом ролике

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В момент обработки улиц, который и попал на видео, в Новосибирске было около 10 градусов мороза

В момент обработки улиц, который и попал на видео, в Новосибирске было около 10 градусов мороза

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Мэрия Новосибирска назвала фейком видео с поливкой Красного проспекта

В мэрии Новосибирска опровергли поливку водой улиц города в 10-градусный мороз и назвали выложенный в «ТикТок» ролик фейком.

— Автор ролика утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололедным материалом «Бионорд». Противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта, — говорится в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэрии.

Напомним, видео было снято на Красном проспекте, столбики термометра в этом момент, как говорит автор ролика Юрий Неганов, показывали -10 градусов. На кадрах видно, как специальная машина поливает тротуар. Ролик появился в аккаунте блогера день назад и собрал полмиллиона просмотров.

В октябре 10-летний мальчик снял для TikTok видео с пистолетом и угрозами в адрес школы. Полицейские творение оценили, а затем изъяли у него игрушку и удалили аккаунт.

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мэрия Новосибирскафейк
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