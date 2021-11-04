В мэрии назвали фейком видео, где спецтехника поливает новосибирские улицы

Мэрия Новосибирска назвала фейком видео с поливкой Красного проспекта
В мэрии Новосибирска опровергли поливку водой улиц города в 10-градусный мороз и назвали выложенный в «ТикТок» ролик фейком.
— Автор ролика утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололедным материалом «Бионорд». Противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта, — говорится в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэрии.
Напомним, видео было снято на Красном проспекте, столбики термометра в этом момент, как говорит автор ролика Юрий Неганов, показывали -10 градусов. На кадрах видно, как специальная машина поливает тротуар. Ролик появился в аккаунте блогера день назад и собрал полмиллиона просмотров.
В октябре