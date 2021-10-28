Власти рассказали о судьбе полуразрушенного кинотеатра «Металлист»

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области утвердили план работ по частично снесенному зданию кинотеатра «Металлист» — об этом сегодня рассказала журналистам глава ведомства Елена Медведева.
— У нас есть план работ, — сообщила она. — По плану в следующем году завершаются консервационные работы, и до 2024 года нужно окончательно принять решение по проектированию и проведению реставрационных работ на оставшейся части.
В сентябре завершились двухлетние судебные разбирательства о судьбе здания: его владелец, компания «Парк Победы», была не согласна с решением признать наполовину демонтированный кинотеатр памятником. Но на последнем заседании суда компания отказалась от претензий к Госинспекции.
Как рассказывал изданию РБК Александр Веретенин, совладелец ГК «Новый мир», которая включает компанию «Парк Победы», бывший кинотеатр приспособят под современное использование: предполагалось, что процедуру проведут в 2022 году, после чего владельцы здания благоустроят фасад и сделают внутренний ремонт для последующего использования.
Снос здания кинотеатра «Металлист», построенного в 1932 году, начался в августе 2018 года. Тогда владельцы ссылались на плачевное состояние здания. По планам компании, на его месте планировалась детская площадка для нового жилого комплекса.
В 2019 году в архивах «Сибсельмаша» нашли чертежи, по которым здание кинотеатра можно восстановить.
ГК «Новый мир», которой принадлежит здание, хорошо известна в Новосибирске. Она строит в Новосибирске жилые комплексы, в частности, ведет работы на территории бывших корпусов завода НЭВЗ и на улице Кошурникова. Один из последних крупных проектов — строительство жилья на берегу Оби.