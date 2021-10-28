Власти рассказали о судьбе полуразрушенного кинотеатра «Металлист»

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области утвердили план работ по частично снесенному зданию кинотеатра «Металлист» — об этом сегодня рассказала журналистам глава ведомства Елена Медведева.

— У нас есть план работ, — сообщила она. — По плану в следующем году завершаются консервационные работы, и до 2024 года нужно окончательно принять решение по проектированию и проведению реставрационных работ на оставшейся части.

В сентябре завершились двухлетние судебные разбирательства о судьбе здания: его владелец, компания «Парк Победы», была не согласна с решением признать наполовину демонтированный кинотеатр памятником. Но на последнем заседании суда компания отказалась от претензий к Госинспекции.