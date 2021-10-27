В Новосибирске простились с хоккеистом, у которого остановилось сердце после матча в СКА

27 октября в новосибирском крематории состоялась церемония прощания с хоккеистом-любителем Константином Гнездиловым, который скончался после очередного матча в СКА. Корреспондент НГС записал воспоминания друзей и коллег хоккеиста — они рассказали, каким человеком он был.



Дважды заново запустили сердце. В третий раз не смогли

Хоккеем Константин Гнездилов начал заниматься в детстве. Друзья называют его человеком, который полностью отдавался любимому делу.



— Хоккей он очень любил, а в любимые дела Константин вкладывался по максимуму, по-другому не умел. Мог бы стать профессиональным хоккеистом, но в какой-то момент ударился в работу: нужно было семью содержать. У него был значительный перерыв в спорте, вернулся к нему Константин уже в зрелом возрасте, — рассказывает Валерий Арестов, близкий друг Гнездилова.

