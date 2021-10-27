В Новосибирске простились с хоккеистом, у которого остановилось сердце после матча в СКА

В Новосибирске простились с умершим после матча в СКА хоккеистом
27 октября в новосибирском крематории состоялась церемония прощания с хоккеистом-любителем Константином Гнездиловым, который скончался после очередного матча в СКА. Корреспондент НГС записал воспоминания друзей и коллег хоккеиста — они рассказали, каким человеком он был.
Дважды заново запустили сердце. В третий раз не смогли
Хоккеем Константин Гнездилов начал заниматься в детстве. Друзья называют его человеком, который полностью отдавался любимому делу.
— Хоккей он очень любил, а в любимые дела Константин вкладывался по максимуму, по-другому не умел. Мог бы стать профессиональным хоккеистом, но в какой-то момент ударился в работу: нужно было семью содержать. У него был значительный перерыв в спорте, вернулся к нему Константин уже в зрелом возрасте, — рассказывает Валерий Арестов, близкий друг Гнездилова.
24 октября в рамках Сибирской хоккейной лиги на стадионе СКА хоккейный клуб «Легион-2» (Константин Гнездилов играл на позиции защитника) в упорной борьбе победил ХК «Гвардия Сибири». В основное время команды забили по четыре шайбы, сильнейшего определила серия буллитов. После 44-летнему игроку победившей команды стало плохо с сердцем: он потерял сознание в раздевалке. Медикам не удалось спасти жизнь спортсмена.
Дежурный службы 112 сообщил НГС, что 24 октября поступало два звонка со стадиона СКА. В 16:09 сообщили, что мужчине стало плохо, еще через 7 минут поступил второй сигнал, что состояние пострадавшего значительно ухудшилось.
— Дежуривший врач СХЛ смог запустить сердце Константина первый раз, но потом оно снова остановилось. Приехавшие медики смогли запустить его еще раз, мотор опять встал, и врачи оказались бессильны. Нужен был реанимобиль, а не скорая обычная, экипаж которой попросту не готов к таким ситуациям. Почему не приехал реанимобиль на такой срочный вызов по номеру 112 — для меня до сих пор загадка, — говорит близкий друг Константина на условиях анонимности. По его словам, Гнездилов никогда не жаловался на сердце.
«До жути добрый человек, мудрый и отзывчивый»
На церемонию прощания с Константином Гнездиловым пришли около сотни человек. У мужчины остались двое сыновей и супруга, которые слишком подавлены случившимся. В зале присутствовало несколько сотрудников завода имени Чкалова, где Гнездилов проработал около 25 лет.
— С 1996 или 1997 года Костя тут работал, большую часть времени — в службе организации авиаперевозок, был моим руководителем. До жути добрый человек, очень мудрый и отзывчивый. Ни разу ни на кого не повысил голос, знал, как грамотно исправить любую ошибку: давал хорошие советы и всегда находил нужные слова поддержки. Уволился он по собственному желанию чуть больше двух лет назад, но и после этого оставался мне верным другом, — говорит Юлия Хижняк, бывшая коллега Константина Гнездилова.
После завода Константин работал инженером в одном из крупных сетевых ресторанов. Помимо хоккея увлекался «Мерседесами»: был настоящим фанатом немецкого автоконцерна.
— 33 года мы дружили, со школьной скамьи: три друга нас было, теперь осталось двое. Все горести и радости вместе переживали. Константин — это человек, который никогда не откажет в помощи, я всегда знал, что полностью могу на него положиться. И это не просто слова напоследок, он действительно такой человек… Был, — говорит Валерий Арестов.
— Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в официальном сообщении Сибирской хоккейной лиги.
5 июня 2021 года в Новосибирске умер шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром дома, в своей кровати. Предварительная причина смерти — оторвался тромб.