В Новосибирске ответственная за строительство ЛДС организация требует от строителей 43 млн

Новосибирское госучреждение, которое заказало строительство ЛДС к молодежному чемпионату мира по хоккею, подало на генерального подрядчика сразу два иска. Общая сумма требований составила 43 миллиона рублей.
Информация об исках появилась на сайте арбитража НСО накануне. Согласно сайту, требования первого иска ГКУ НСО «Арена», отвечающего за строительство ЛДС, к ООО «ЭлинАльфа» составляют 29,66 миллиона, второго — 13,86.
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В его учредители и участники, согласно данным «Контур.Фокус», входит правительство НСО, Министерство строительства НСО и департамент имущества и земельных отношений НСО. По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.
Подробности требований по искам на данный момент неизвестны. Заседания запланированы на 22 и 30 ноября.
Этой весной стало известно о проблемах с одной из подрядных организаций «ЭлинАльфы» — московским ООО «Строймонтаж». Компания получила иски о банкротстве.
«Строймонтаж» зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского, среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.
Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году.
Проблемы с выплатами на стройке нового ЛДС возникли в апреле этого года. Одна из фирм-субподрядчиков заявила, что им не заплатили деньги за работу. Красноярская компания «СК24» обратилась в арбитражный суд с иском к компании «Строймонтаж». Суд постановил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» более 40 миллионов, однако компания так и не выплатила деньги строителям. Вскоре «Строймонтаж» получил иск о банкротстве. При этом сотрудники «СК24» допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».
В середине октября стало известно, что на новом ЛДС в Новосибирске приступили к утеплению кровли.