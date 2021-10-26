В Новосибирске ответственная за строительство ЛДС организация требует от строителей 43 млн

Новосибирское госучреждение, которое заказало строительство ЛДС к молодежному чемпионату мира по хоккею, подало на генерального подрядчика сразу два иска. Общая сумма требований составила 43 миллиона рублей.

Информация об исках появилась на сайте арбитража НСО накануне. Согласно сайту, требования первого иска ГКУ НСО «Арена», отвечающего за строительство ЛДС, к ООО «ЭлинАльфа» составляют 29,66 миллиона, второго — 13,86.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В его учредители и участники, согласно данным «Контур.Фокус», входит правительство НСО, Министерство строительства НСО и департамент имущества и земельных отношений НСО. По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей.



Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.

