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«Ветер порывами до 19 м/с»: синоптики составили прогноз погоды на выходные

В город вернулись тучи, скоро ожидается также мокрый снег

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Порывы ветра могут быть очень сильными, поэтому горожанам стоит быть очень аккуратными

Порывы ветра могут быть очень сильными, поэтому горожанам стоит быть очень аккуратными

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Новосибирцев ждет ветер с порывами до 19 м/с

Новосибирские синоптики сообщили, что на выходных порывы ветра могут достигать 18–19 м/с.

— На выходные нас ждет ветреная и пасмурная погода. Возможно, будут прояснения в понедельник 25 октября. Дальше будем ждать постепенного захолаживания и осадков в виде мокрого снега, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

23 октября, в субботу, ночью будет преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный силой 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с, температура ночью составит 0... +2 градуса, днем +6... +8 градусов.

В воскресенье, 24 октября, ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер также юго-западный 8–13 м/с, порывы до 18 м/с. Ночная температура будет до +3... +5 градусов, дневная до +10... +12 градусов.

В понедельник, 25 октября, местами ночью возможен небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков, западный ветер силой 7–12 м/с. Ночная температура составит +5... +7 градусов, дневная +11... +13 градусов.

В целом по Новосибирской области температуры могут быть выше на 1–2 градуса, а 24 октября в некоторых частях днем воздух может прогреться до +14 градусов.

В конце прошлой недели в Новосибирске были теплые выходные. Показываем в нашем фоторепортаже, как провели их горожане.

Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска, в частности.

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