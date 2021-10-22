«Ветер порывами до 19 м/с»: синоптики составили прогноз погоды на выходные

Новосибирцев ждет ветер с порывами до
Новосибирские синоптики сообщили, что на выходных порывы ветра могут достигать
— На выходные нас ждет ветреная и пасмурная погода. Возможно, будут прояснения в понедельник 25 октября. Дальше будем ждать постепенного захолаживания и осадков в виде мокрого снега, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
23 октября, в субботу, ночью будет преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный силой
В воскресенье, 24 октября, ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер также юго-западный
В понедельник, 25 октября, местами ночью возможен небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков, западный ветер силой
В целом по Новосибирской области температуры могут быть выше на 1–2 градуса, а 24 октября в некоторых частях днем воздух может прогреться до +14 градусов.
В конце прошлой недели в Новосибирске были теплые выходные. Показываем в нашем фоторепортаже, как провели их горожане.
Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска, в частности.