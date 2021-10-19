В Новосибирске скончался первый ректор НГУАДИ Геннадий Пустоветов

В понедельник, 18 октября, стало известно, что на 72-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени
Коллеги Геннадия Пустоветова поделились тем, как он достигал профессиональных высот. Будущий ректор и профессор родился в Новосибирске 24 декабря 1949 года. Сибиряк поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт и получил профессию архитектора.
— С 1975 года Геннадий Иванович прошел путь от ассистента до профессора, защитив в 1984-м кандидатскую диссертацию, в 2003-м докторскую диссертацию по вопросам развития архитектуры агропромышленных комплексов.
Благодаря Геннадию Пустоветову, сообщают в вузе, подготовка творческих кадров сегодня осуществляется в самом центре Новосибирска, в здании, являющимся Памятником архитектуры, созданном по проекту
Успешная научная и организационная деятельность Пустоветова во многом способствовала улучшению архитектурно-художественного образования не только в Новосибирске и в Сибирском регионе, уверены его коллеги.
Геннадий Иванович являлся многолетним членом Учебно-методического объединения в области архитектуры, членом Президиума Межрегиональной ассоциации педагогов архитектурных школ, членом координационного Совета по строительству и архитектуре Сибирского соглашения, членом-корреспондентом и председателем Сибирского отделения Российской академии архитектуры и строительных наук.
Согласно информации знакомых Геннадия Пустоветова в социальных сетях, прощание с ним пройдет завтра, 20 октября.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Геннадия Пустоветова.
В среду, 6 октября, заседание архитектурного совета Новосибирска началось с минуты молчания — стало известно, что от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин.