В Новосибирске скончался первый ректор НГУАДИ Геннадий Пустоветов

В понедельник, 18 октября, стало известно, что на 72-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Геннадий Пустоветов. Информацию об этом сообщили на сайте вуза.

Коллеги Геннадия Пустоветова поделились тем, как он достигал профессиональных высот. Будущий ректор и профессор родился в Новосибирске 24 декабря 1949 года. Сибиряк поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт и получил профессию архитектора.