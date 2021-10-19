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В Новосибирске скончался первый ректор НГУАДИ Геннадий Пустоветов

Об этом сообщили в вузе

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По информации знакомых Геннадия Пустоветова, прощание с ним пройдет 20 октября

По информации знакомых Геннадия Пустоветова, прощание с ним пройдет 20 октября

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В понедельник, 18 октября, стало известно, что на 72-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Геннадий Пустоветов. Информацию об этом сообщили на сайте вуза.

Коллеги Геннадия Пустоветова поделились тем, как он достигал профессиональных высот. Будущий ректор и профессор родился в Новосибирске 24 декабря 1949 года. Сибиряк поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт и получил профессию архитектора.

— С 1975 года Геннадий Иванович прошел путь от ассистента до профессора, защитив в 1984-м кандидатскую диссертацию, в 2003-м докторскую диссертацию по вопросам развития архитектуры агропромышленных комплексов. Г. И. Пустоветов на всех ступенях своего динамичного профессионального роста оставался открытым, позитивным и дружелюбным человеком. Таким он и запомнится его коллегам, сослуживцам и студенческой молодежи, — рассказали его коллеги.

Благодаря Геннадию Пустоветову, сообщают в вузе, подготовка творческих кадров сегодня осуществляется в самом центре Новосибирска, в здании, являющимся Памятником архитектуры, созданном по проекту А. Д. Крячкова, имя которого отныне носит НГУАДИ.

Успешная научная и организационная деятельность Пустоветова во многом способствовала улучшению архитектурно-художественного образования не только в Новосибирске и в Сибирском регионе, уверены его коллеги.

Геннадий Иванович являлся многолетним членом Учебно-методического объединения в области архитектуры, членом Президиума Межрегиональной ассоциации педагогов архитектурных школ, членом координационного Совета по строительству и архитектуре Сибирского соглашения, членом-корреспондентом и председателем Сибирского отделения Российской академии архитектуры и строительных наук.

Согласно информации знакомых Геннадия Пустоветова в социальных сетях, прощание с ним пройдет завтра, 20 октября.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Геннадия Пустоветова.

В среду, 6 октября, заседание архитектурного совета Новосибирска началось с минуты молчания — стало известно, что от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин.

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НГУАДИректор вузаумер профессор
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