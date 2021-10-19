Сколько заплатили ЧОПу, который пропустил инцидент с подростками на Монументе Славы? Контракт хотят расторгнуть

В Новосибирске расторгнут контракт с охраной после инцидента на Монументе Славы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить ЧОП, который должен был следить за порядком на Монументе Славы. Видеоролик с подростками, веселящимися около него, появился на выходных. Ролик выложил паблик «АСТ-54». На кадрах видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.
— Подростки вели себя не то что развязано, а неуважительно, не понимая значения того места, где они находятся. Придаю большое значение расследованию причин произошедшего и воспитательной работе, — рассказал сегодня на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Не сработали все наши муниципальные системы безопасности, которые мы выстраивали, в частности, у Вечного огня. Это беспокоит.
Анатолий Локоть дал администрации Ленинского района неделю на расследование, почему не сработали службы безопасности.
— Департаментом оформлен договор соответствующий с частным охранным предприятием. Почему оно узнает эту информацию от нас, а мы узнаем из СМИ. Где наши видеокамеры? Куда они смотрят? И как в целом работает система безопасности в сквере Славы и возле Монумента. Сроки поставить предельно сжатые — недели хватит на все разбирательства. Считаю, что с ЧОПом, с которым заключено соглашение, надо расторгать департаменту все отношения. И дальше предъявлять соответствующие требования к профессионализму охраны, которую мы нанимаем для обеспечения безопасности на улице города, — сказал мэр.
Кто охраняет Монумент Славы?
Муниципальный контракт на «Оказание услуг по физической охране Мемориального ансамбля «Монумент Славы» выиграла компания ООО ЧОО «РАДИАНС» в июле. Конкурс был объявлен МКУ Города Новосибирска «Горзеленхоз». Итоговая цена контракта составила 221 тысячу рублей, изначально была объявлена в 483 тысячи рублей. Срок исполнения — до 31 декабря 2021 г.
Компания с 2019 года выиграла 12 контрактов на охрану. Среди объектов охраны — детский сад «Лёвушка», «Городская клиническая больница № 12», «Гинекологическая больница № 2», «Городская больница № 6», «Новосибирский центр крови». Общая сумма — 3,9 миллиона рублей. Выручка «РАДИАНС» за 2020 год составила — 3,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,8 миллиона.
Корреспондент НГС позвонила в компанию. Сотрудник, который отказался представляться, сказал, что ЧОП не будет давать никаких комментариев, и с директором поговорить возможности нет.
После публикации видео с Монумента новосибирские следователи начали проверку. Сейчас следователям надо будет установить личности детей, допросить их и родителей. Центральный СК взял проверку на контроль.
Ранее мы рассказывали, как вандалы разрисовали стенды к юбилею Победы на входе в Сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска.