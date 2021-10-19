19 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 71.17
eur 82.46
Тема дняОфис дорожного подрядчика закидали взрывпакетами
Все новости
Все новости

Сколько заплатили ЧОПу, который пропустил инцидент с подростками на Монументе Славы? Контракт хотят расторгнуть

О том, что охранную компанию надо поменять, заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть

2 092
35Обсудить

Поделиться

Расследование деятельности охраны должно занять неделю

Расследование деятельности охраны должно занять неделю

Поделиться

В Новосибирске расторгнут контракт с охраной после инцидента на Монументе Славы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить ЧОП, который должен был следить за порядком на Монументе Славы. Видеоролик с подростками, веселящимися около него, появился на выходных. Ролик выложил паблик «АСТ-54». На кадрах видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.

— Подростки вели себя не то что развязано, а неуважительно, не понимая значения того места, где они находятся. Придаю большое значение расследованию причин произошедшего и воспитательной работе, — рассказал сегодня на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Не сработали все наши муниципальные системы безопасности, которые мы выстраивали, в частности, у Вечного огня. Это беспокоит.

Анатолий Локоть дал администрации Ленинского района неделю на расследование, почему не сработали службы безопасности.

— Департаментом оформлен договор соответствующий с частным охранным предприятием. Почему оно узнает эту информацию от нас, а мы узнаем из СМИ. Где наши видеокамеры? Куда они смотрят? И как в целом работает система безопасности в сквере Славы и возле Монумента. Сроки поставить предельно сжатые — недели хватит на все разбирательства. Считаю, что с ЧОПом, с которым заключено соглашение, надо расторгать департаменту все отношения. И дальше предъявлять соответствующие требования к профессионализму охраны, которую мы нанимаем для обеспечения безопасности на улице города, — сказал мэр.

Кто охраняет Монумент Славы?

Муниципальный контракт на «Оказание услуг по физической охране Мемориального ансамбля «Монумент Славы» выиграла компания ООО ЧОО «РАДИАНС» в июле. Конкурс был объявлен МКУ Города Новосибирска «Горзеленхоз». Итоговая цена контракта составила 221 тысячу рублей, изначально была объявлена в 483 тысячи рублей. Срок исполнения — до 31 декабря 2021 г.

Компания с 2019 года выиграла 12 контрактов на охрану. Среди объектов охраны — детский сад «Лёвушка», «Городская клиническая больница № 12», «Гинекологическая больница № 2», «Городская больница № 6», «Новосибирский центр крови». Общая сумма — 3,9 миллиона рублей. Выручка «РАДИАНС» за 2020 год составила — 3,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,8 миллиона.

Корреспондент НГС позвонила в компанию. Сотрудник, который отказался представляться, сказал, что ЧОП не будет давать никаких комментариев, и с директором поговорить возможности нет.

После публикации видео с Монумента новосибирские следователи начали проверку. Сейчас следователям надо будет установить личности детей, допросить их и родителей. Центральный СК взял проверку на контроль.

Ранее мы рассказывали, как вандалы разрисовали стенды к юбилею Победы на входе в Сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Монумент Славывандализм
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...