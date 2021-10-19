Сколько заплатили ЧОПу, который пропустил инцидент с подростками на Монументе Славы? Контракт хотят расторгнуть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить ЧОП, который должен был следить за порядком на Монументе Славы. Видеоролик с подростками, веселящимися около него, появился на выходных. Ролик выложил паблик «АСТ-54». На кадрах видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.



— Подростки вели себя не то что развязано, а неуважительно, не понимая значения того места, где они находятся. Придаю большое значение расследованию причин произошедшего и воспитательной работе, — рассказал сегодня на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Не сработали все наши муниципальные системы безопасности, которые мы выстраивали, в частности, у Вечного огня. Это беспокоит.