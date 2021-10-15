На Березовой роще разрешили достроить интернет-кафе: его хотят сделать в заведении, где давали взятку хинкалями

В Новосибирске достраивают интернет-кафе в «Березовой роще»
Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство интернет-кафе на территории парка «Березовая роща». Сейчас там уже находится кафе «Березка» с национальной и европейской кухней.
Договор на строительство заведения заключили в 2012 году, инвестором выступила компания «Аврора». Она в разное время принадлежала по очереди братьям Халоянам, от которых взятки едой получал бывший начальник полиции Александр Гращенко.
Предыстория
Как сообщили НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, договор на строительство здания кафе заключили в декабре 2012 года. Согласно документу, компания «Аврора» выступила инвестором. Она должна была построить здание с помещениями для компьютерных игр и кафе на Планетной, 53/2, а также благоустроить часть территории парка.
— Решение о строительстве объекта принималось в целях организации досуга и отдыха посетителей парка «Березовая роща», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Стоимость работ оценили в 22 млн рублей. Как сообщили в архитектурно-строительной инспекции, разрешение на строительство выдали в 2017 году. В 2019 году в него внесли изменения, и объект переименовали с «кафе» на «интернет-кафе», а срок действия документа продлили до декабря 2020 года. В сентябре этого года срок действия разрешения продлили до декабря.
— Согласно проектной документации здание «Интернет-кафе» имеет функциональное наполнение в виде помещений залов интернет-кафе и подсобных помещений бара, расположенных на 1 и 2 этажах здания, — сообщает пресс-центр мэрии.
В настоящее время, по данным мэрии, строительно-монтажные работы на объекте завершены, идет внутренняя отделка.
Что сейчас стоит в парке
По данным сервиса «2ГИС», по адресу Планетная, 53/2, находится кафе «Березка». На его сайте нет информации о зале с компьютерами, но можно найти меню, в которое входят блюда национальной и европейской кухни. Также там перечислены телефоны для заказа доставки еды и информация о предновогодних и новогодних банкетах. Корреспондент НГС позвонил в действующее кафе, где сказали следующее:
— Вам нужно звонить руководству ООО «Аврора», это кафе «Березка», это другое, — сообщили по номеру, указанному в «2ГИС»
По данным сервиса «Контур.Фокус», на улице Планетной, 53/2, зарегистрировано ООО «Аврора», основанное в 2007 году. Учредители — Отар Алиевич Халоян и Диана Муразовна Сипки. Халоян также числится как индивидуальный предприниматель и ему принадлежат доли в компаниях «Спортком» и «Омега» (совладельцы — Фато Гасани Калашян и Нугзар Алиевич Халоян). Ранее учредителями «Авроры» числились Нугзар Халоян и Руслан Зафар Оглы Меликов. Нугзар Халоян числился учредителем до апреля 2018 года.
Уставный капитал фирмы — 10 000 рублей. Выручка в 2020 году составила 7,5 млн рублей, чистый убыток — 1,9 млн рублей. Компания занимается деятельностью ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Связаться с владельцами по телефону «Авроры», указанному в базе «Контур.Фокуса», не удалось.
Что известно о владельцах
Ранее Отар и Нугзар Халояны фигурировал в деле о взятке бывшему начальнику отдела полиции «Дзержинский» Александру Гращенко. Как выяснила «Тайга.Инфо», после того, как Гращенко возглавил отдел, он начал общаться с Нугзаром в его кафе «Березка», а затем начальник познакомился с Отаром. Через несколько месяцев участковым дали понять, что братьев не нужно привлекать к административной или уголовной ответственности. За заказы в кафе он не рассчитывался, иногда еду привозили ему на рабочее место.
В какой-то момент Нугзар заявил, что больше не хочет бесплатно кормить полицейского. После этого Александр Гращенко сказал, что если Халояну что-то не нравится, то он помешает их нормальной работе на территории района. После этого братья продолжили кормить полицейского бесплатно.
В феврале 2019 года Александра Гращенко отправили в СИЗО. Суд приговорил его к трем годам условно за получение взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он признал, как сообщала «Тайга.Инфо», что получал взятки салатом из огурцов и хинкали, их общая сумма составила 53 000 рублей. Взятки он получал с 26 октября 2015 по 20 сентября 2018 года. Суд не стал привлекать братьев Халоянов к уголовной ответственности за дачу взяток (ст. 291 УК РФ). Дело закрыли с назначением судебных штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.
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