На Березовой роще разрешили достроить интернет-кафе: его хотят сделать в заведении, где давали взятку хинкалями

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство интернет-кафе на территории парка «Березовая роща». Сейчас там уже находится кафе «Березка» с национальной и европейской кухней.

Договор на строительство заведения заключили в 2012 году, инвестором выступила компания «Аврора». Она в разное время принадлежала по очереди братьям Халоянам, от которых взятки едой получал бывший начальник полиции Александр Гращенко.

Предыстория

Как сообщили НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, договор на строительство здания кафе заключили в декабре 2012 года. Согласно документу, компания «Аврора» выступила инвестором. Она должна была построить здание с помещениями для компьютерных игр и кафе на Планетной, 53/2, а также благоустроить часть территории парка.

