Изменят ли в Новосибирской области сроки осенних каникул? Что об этом говорит губернатор

В Новосибирской области не планируют менять сроки осенних каникул
Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос об изменении срока школьных каникул этой осенью.
— Пока ситуация позволяет не готовить такое решение. Мы держим в уме, смотрим, как развивается ситуация в других регионах. Ситуация в НСО не подталкивает к изменению сроков осенних каникул, — сообщил Андрей Травников во время пресс-конференции в правительстве НСО.
На какие еще вопросы отвечал сегодня губернатор, можно посмотреть в онлайн-трансляции на нашем сайте.