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Изменят ли в Новосибирской области сроки осенних каникул? Что об этом говорит губернатор

Андрей Травников сегодня ответил на вопросы журналистов

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Ожидается, что школьные каникулы продлевать не будут

Ожидается, что школьные каникулы продлевать не будут

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В Новосибирской области не планируют менять сроки осенних каникул

Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос об изменении срока школьных каникул этой осенью.

— Пока ситуация позволяет не готовить такое решение. Мы держим в уме, смотрим, как развивается ситуация в других регионах. Ситуация в НСО не подталкивает к изменению сроков осенних каникул, — сообщил Андрей Травников во время пресс-конференции в правительстве НСО.

На какие еще вопросы отвечал сегодня губернатор, можно посмотреть в онлайн-трансляции на нашем сайте.

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осенние каникулыканикулы в школах
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