Жильцы дома в Новосибирске вызвали полицию из-за стройки — они боятся, что это навредит подземной парковке

Днем в четверг, 7 октября, жители дома по улице Бориса Богаткова, 67 вышли на улицы, чтобы загородить машинами доступ к застройке придомовой территории. Они уверены — стройка ведется здесь незаконно и угрожает безопасности людей, ведь прямо под ней располагается домовая парковка, где уже якобы обнаружили трещины.

С недавнего времени территорию перед домом по адресу Бориса Богаткова, 67 выкупили новые владельцы. Об этом местные жители внезапно узнали летом, когда двор дома огородили забором. Оказалось, что дом построили сразу на нескольких участках, которые ни для ввода, ни в течение семи лет после него не объединили. Зато часть из них — с парковками — продали с торгов при банкротстве застройщика.