Жильцы дома в Новосибирске вызвали полицию из-за стройки — они боятся, что это навредит подземной парковке

Днем в четверг, 7 октября, жители дома по улице Бориса Богаткова, 67 вышли на улицы, чтобы загородить машинами доступ к застройке придомовой территории. Они уверены — стройка ведется здесь незаконно и угрожает безопасности людей, ведь прямо под ней располагается домовая парковка, где уже якобы обнаружили трещины.
С недавнего времени территорию перед домом по адресу Бориса Богаткова, 67 выкупили новые владельцы. Об этом местные жители внезапно узнали летом, когда двор дома огородили забором. Оказалось, что дом построили сразу на нескольких участках, которые ни для ввода, ни в течение семи лет после него не объединили. Зато часть из них — с парковками — продали с торгов при банкротстве застройщика.
Тогда один из новых владельцев «придомовой» территории Михаил Седов сообщил, что с местными жителями «скорее всего договорятся» при застройке двора. Однако сегодня жители сообщили о том, что по-прежнему без их ведома этим участком распоряжаются якобы незаконно. Сегодня на нем начали подозрительно масштабную стройку, по мнению жильцов.
— Это происходит на территории нашей подземной парковки, которая принадлежит нашему многоквартирному дому. Там собрались строить легкий киоск по продаже овощей и фруктов. Но сегодня там залили фундамент точно не для киоска. Рабочие уже уложили щебень и застелили всю поверхность арматурой, — объяснила местная жительница Ольга.
Сегодня, пояснила Ольга, новые владельцы этой территории запустили на огороженный участок иностранных рабочих, которые принялись прикручивать некие «металлические сооружения». Жильцы дома оградили въезд на этот участок автомобилями и вызвали на место полицию.
— Полиция приезжала дважды — изначально приехали и посмотрели, что происходит. Потом забрали всю бригаду рабочих, проверили у них документы и отпустили. То есть они снова приехали и начали трудиться. Потом приехала Росгвардия — тоже посмотрели, что происходит. Они, видимо, ожидали каких-то реальных действий, кровопролитий. Но сказали, что пока ничего такого не происходит, люди просто работают, — добавила сибирячка.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по адресу дома на улице Бориса Богаткова, 67 выезжали сотрудники полиции. Сейчас ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Жительница дома объяснила, что местные сомневаются в законности проведения этой стройки во дворе. Эти же слова повторил председатель ТСН «На Богаткова» Константин Фоменко, который добавил, что новые владельцы этой территории не показывали людям разрешения для стройки.
Сейчас жильцы дома планируют составить коллективное заявление в городскую администрацию, так как владельцы подземной парковки, которая располагается прямо под стройкой, якобы обнаружили течь.
— Замеры никто не проводил, сооружение достаточно тяжелое. Планируется залить порядка 40 тонн бетона. На парковке уже образовались трещины, — добавила Ольга.
Председатель ТСН Костантин Фоменко добавил, что жители будут стараться не дать рабочим заливать бетон дальше, так как удалить его будет уже невозможно:
— Мы все равно эту землю отсудим. У них нет ни разрешения для этого проекта, вообще ничего. Нам обещали сегодня, что к нам приедут из мэрии, из стройнадзора. Но так никто и не приехал до сих пор. Поэтому завтра я планирую завезти им письма с подписями жильцов. В прокуратуру мы уже письма четыре отправили. Написали в областную — она сбросила в союз конкурсных управляющих, чтобы выяснить, законно ли эту территорию внесли в конкурсную массу. А Октябрьская пока не ответила. По одному письму срок уже точно закончился.
Константин Фоменко пояснил, что жильцы не собираются так просто сдаваться — они планируют выйти во двор, где началась стройка, и завтра, в случае если рабочие снова вернутся.
— Если они завтра снова привезут бетон, мы опять выйдем всем домом, и опять будет кипеж. А что еще делать? Будем выходить, кто может. Ведь если они уже купили бетон — куда они его денут? Конечно, здесь есть возможность с тротуара подъехать, но мы что можем, то и делаем, — заявил председатель ТСН «На Богаткова».
Корреспондент НГС попыталась связаться с Михаилом Седовым, одним из новых владельцев «придомовой» территории.
— Как вы знаете, я владею только одним участком из трёх, которые были проданы на торгах. Я никаких действий со своим участком не производил вообще. Владельцы других участков на меня не выходили, что там происходит не в курсе. Готов к любому диалогу, если чем могу помочь жителям дома, готов помочь, — пояснил Михаил.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с целью выяснить, выдавалось ли разрешение на застройку этой территории.
В конце сентября между жильцами дома на улице Плахотного, 74 и местным ТСЖ разгорелся нешуточный конфликт. Очевидцы сообщили, что дело дошло до драки, выламывания окон в помещение охраны и пускания туда газа. Одна из местных жительниц рассказала НГС, с чего всё началось.