Россиян вылечат от коронавируса «расщепителем микробов». Рассказываем о создателях чудо-прибора

Явить новинку публике от лица государства поручили колоритному замминистра промышленности и торговли Василию Шпаку. Год назад он рассказывал о поставляемых в Россию утюгах с прослушкой, а полгода — о принудительной установке алкозамков на машины.



Но об утюгах и алкозамках посудачили и забыли, а с дистанционным убийцей коронавируса нам жить.



«Прибор не имеет аналогов в мире, — заявил Василий Шпак, представляя «Тор». — Своим излучением в течение 15 минут работы обеспечивает на сутки защиту от заражения инфекцией».

