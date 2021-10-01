Американская команда будет играть в Новосибирске на чемпионате мира по волейболу — 2022

В Москве 3 сентября прошла жеребьевка групп предварительного этапа чемпионата мира — 2022 среди мужских команд, сообщают на сайте Всероссийской федерации волейбола. В конце августа 2022 года в Новосибирск приедут команды из Польши, США, Мексики и Болгарии. Все они вошли в
Первый матч чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге
На Михайловской набережной дали обратный отсчет до начала чемпионата мира по волейболу FIVB-2022.
Региональный центр волейбола «Локомотив» в Новосибирске открыли в сентябре 2020 года. Именно в нем пройдут состязания чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB в 2022 году. Мы побывали внутри центра и посмотрели, как выглядит изнутри здание на Ипподромской.
В этом году российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.