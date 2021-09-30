После публикации НГС сибирячке вернули деньги за поездки на такси, которые она не совершала

После публикации НГС сибирячке вернули деньги за несовершенные поездки
Компания «Ситимобил» вернула деньги на карту сибирячки после публикации НГС — в конце августа у женщины списали более 10 тысяч рублей за поездки, которые она не совершала. Всё произошло рано утром, когда она спала. Деньги были сняты тремя платежами. Наталия увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет. Женщина обратилась в редакцию НГС с просьбой разобраться в ситуации.
— После выхода статьи «Ситимобил» сделал возврат денег. Думаю, статья сыграла решающую роль, — рассказала Наталия.
Как сообщили ранее в пресс-службе компании «Ситимобил», произошла ошибка, которую они пообещали исправить. Также они заявили, что все списанные средства будут возвращены пользовательнице.
В январе с банковской карты Ильи Спиридонова списали больше 12 тысяч рублей за поездки в такси. Только вот мужчина утверждает, что никуда не ездил. На момент публикации оказалось, что деньги мужчине все-таки вернули. В пресс-службе «Яндекс.Такси» заверили, что уже разобрались в ситуации.