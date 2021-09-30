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После публикации НГС сибирячке вернули деньги за поездки на такси, которые она не совершала

Компания «Ситимобил» сообщила, что произошла ошибка

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У женщины списали деньги за такси, пока она спала

У женщины списали деньги за такси, пока она спала

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После публикации НГС сибирячке вернули деньги за несовершенные поездки

Компания «Ситимобил» вернула деньги на карту сибирячки после публикации НГС — в конце августа у женщины списали более 10 тысяч рублей за поездки, которые она не совершала. Всё произошло рано утром, когда она спала. Деньги были сняты тремя платежами. Наталия увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет. Женщина обратилась в редакцию НГС с просьбой разобраться в ситуации.

— После выхода статьи «Ситимобил» сделал возврат денег. Думаю, статья сыграла решающую роль, — рассказала Наталия.

Женщина заметила возврат не сразу

Женщина заметила возврат не сразу

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Как сообщили ранее в пресс-службе компании «Ситимобил», произошла ошибка, которую они пообещали исправить. Также они заявили, что все списанные средства будут возвращены пользовательнице.

В январе с банковской карты Ильи Спиридонова списали больше 12 тысяч рублей за поездки в такси. Только вот мужчина утверждает, что никуда не ездил. На момент публикации оказалось, что деньги мужчине все-таки вернули. В пресс-службе «Яндекс.Такси» заверили, что уже разобрались в ситуации.

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«Ситимобил»публикациясписаниетакси
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