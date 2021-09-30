В России появились ковид-блондинки. Как коронавирус меняет даже цвет волос

«Такого я еще никогда не видела», — сказала женщина-парикмахер, проведя расческой по волосам 32-летней клиентки. Отросшие корни выглядели так, словно пришла пора их подкрашивать. Но девушка никогда в жизни не использовала никаких пигментов или обесцвечивающих средств для волос. Зато полтора месяца назад она перенесла коронавирус в средней форме.



Ирина болела в общей сложности месяц — с 15 июля по 15 августа. Почти половину этого срока пришлось провести в больнице с пневмонией. Пропавшее из-за ковида обоняние полностью не восстановилось до сих пор, ощущение постоянной усталости и «тумана» в голове тоже уходят медленно и нехотя.



«Волосопад тоже был, но постепенно сходит на нет, новые волосы растут, — говорит Ирина. — На днях я пошла в парикмахерскую и там выяснилось, что у меня изменился цвет волос. Отрастают более светлые, чем были. Мастер сказала, что по срокам отросшее совпадает с перенесенной мною «короной». Я никогда в жизни волосы не красила. И дальше не собираюсь».



Проведя небольшой опрос среди стилистов и колористов, «Фонтанка» выяснила, что изменение цвета волос после коронавирусной инфекции — случай редкий, но не единичный.

