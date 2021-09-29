График работы метро поменяют из-за строительства станции «Спортивная»

В Новосибирске 29 сентября поменяют график работы метро на левом берегу
Вечером в среду, 29 сентября, временно изменится график работы метро на левом берегу Новосибирска. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются в 22:00. Это на два часа раньше обычного.
— Это необходимо для соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная», — пояснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Остальные станции Ленинской линии от «Речного вокзала» до «Заельцовской» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. На Дзержинской линии поезда будут ездить без изменений.
Строящаяся станция метро на левом берегу Оби начинает приобретать окончательный вид — там уже появились эскалаторы, а с платформ уже можно теоретически сесть в поезд. Однако работы еще хватает. НГС прогулялся по строящейся станции и посмотрел, в каком она состоянии сейчас.