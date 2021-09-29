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График работы метро поменяют из-за строительства станции «Спортивная»

Сегодня, 29 сентября, метро закроется раньше

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На новой станции будут укладывать бетон

На новой станции будут укладывать бетон

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В Новосибирске 29 сентября поменяют график работы метро на левом берегу

Вечером в среду, 29 сентября, временно изменится график работы метро на левом берегу Новосибирска. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются в 22:00. Это на два часа раньше обычного.

— Это необходимо для соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная», — пояснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Остальные станции Ленинской линии от «Речного вокзала» до «Заельцовской» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. На Дзержинской линии поезда будут ездить без изменений.

Строящаяся станция метро на левом берегу Оби начинает приобретать окончательный вид — там уже появились эскалаторы, а с платформ уже можно теоретически сесть в поезд. Однако работы еще хватает. НГС прогулялся по строящейся станции и посмотрел, в каком она состоянии сейчас.

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Спортивнаяметрополитен
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