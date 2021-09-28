Аян-Херел и Ариадна-Леонилла: какие еще необычные имена получали новосибирские младенцы в 2021 году

Новосибирские младенцы получили имена Аян-Херел и Ариадна-Леонилла
Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы в первом полугодии 2021 года.
За 6 месяцев 2021 года самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем (394 записи актов), Александр (324), Михаил (310), Дмитрий (234) и Максим (227). Девочек чаще всего называли Софиями (299), Евами (223), Варварами (219), Алисами (210) и Викториями (208).
Среди редких и необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, ЗАГС выделил такие: Аверьян, Амур, Антип, Белояр, Владомир, Даниль, Данислав, Добромир, Емельян, Есислав, Златан, Карло, Космос, Лукьян, Маркс, Одиссей, Рост, Саян, Святогор, Святозар, Фирдаус, Фрол, Авраам-Узиэль, Аян-Херел.
Девочкам также дали редкие имена: Августина, Агриппина, Аксинья, Александрина, Андреия, Аполлинария, Ассоль, Велеслава, Велеся, Весна, Евангелия, Забава, Златомира, Кайлин, Ладлена, Ладомира, Мальвина, Радомира, Радослава, Светолика, Северина, Тайна, Ясна, Анна-Аврора, Ариадна-Леонилла, Нгок Ту Ань, Роза-Мария.
— За государственной регистрацией рождения в органы ЗАГС Новосибирской области обращаются граждане РФ (как русские по национальности, так и других национальностей) и иностранные граждане, в том числе дальнего зарубежья.
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