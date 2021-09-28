28 сентября вторник
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 72.66
eur 85.04
Тема дняКак изменили Ипподромскую: фоторепортаж
Все новости
Все новости

Аян-Херел и Ариадна-Леонилла: какие еще необычные имена получали новосибирские младенцы в 2021 году

Специалисты ЗАГСа составили перечни самых редких, а также распространенных имен

1 911
31Обсудить

Поделиться

Самыми популярными именами стали Артем и София

Самыми популярными именами стали Артем и София

Поделиться

Новосибирские младенцы получили имена Аян-Херел и Ариадна-Леонилла

Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы в первом полугодии 2021 года.

За 6 месяцев 2021 года самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем (394 записи актов), Александр (324), Михаил (310), Дмитрий (234) и Максим (227). Девочек чаще всего называли Софиями (299), Евами (223), Варварами (219), Алисами (210) и Викториями (208).

Среди редких и необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, ЗАГС выделил такие: Аверьян, Амур, Антип, Белояр, Владомир, Даниль, Данислав, Добромир, Емельян, Есислав, Златан, Карло, Космос, Лукьян, Маркс, Одиссей, Рост, Саян, Святогор, Святозар, Фирдаус, Фрол, Авраам-Узиэль, Аян-Херел.

Девочкам также дали редкие имена: Августина, Агриппина, Аксинья, Александрина, Андреия, Аполлинария, Ассоль, Велеслава, Велеся, Весна, Евангелия, Забава, Златомира, Кайлин, Ладлена, Ладомира, Мальвина, Радомира, Радослава, Светолика, Северина, Тайна, Ясна, Анна-Аврора, Ариадна-Леонилла, Нгок Ту Ань, Роза-Мария.

— За государственной регистрацией рождения в органы ЗАГС Новосибирской области обращаются граждане РФ (как русские по национальности, так и других национальностей) и иностранные граждане, в том числе дальнего зарубежья.

В середине сентября новосибирская актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова родила трех девочек. Девочек назвали Паулина, Хлоя и Майя. Клавдия рожала в Областном перинатальном центре.

Сибирячка Марина Беркутова рассказала о своем опыте родов, над которым она до сих пор посмеивается, зато муж видел первые минуты жизни их сына.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

детипопулярные именаредкие имена
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...