Аян-Херел и Ариадна-Леонилла: какие еще необычные имена получали новосибирские младенцы в 2021 году

Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы в первом полугодии 2021 года.

За 6 месяцев 2021 года самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем (394 записи актов), Александр (324), Михаил (310), Дмитрий (234) и Максим (227). Девочек чаще всего называли Софиями (299), Евами (223), Варварами (219), Алисами (210) и Викториями (208).

Среди редких и необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, ЗАГС выделил такие: Аверьян, Амур, Антип, Белояр, Владомир, Даниль, Данислав, Добромир, Емельян, Есислав, Златан, Карло, Космос, Лукьян, Маркс, Одиссей, Рост, Саян, Святогор, Святозар, Фирдаус, Фрол, Авраам-Узиэль, Аян-Херел.

