«В гробу тепло»: красавица-хозяйка ритуального агентства — о шокирующих съемках и угрозах конкурентов

— Мне хотелось сделать это красиво, ведь фотосессии в гробу — это давно уже не что-то шокирующее. Откройте Гугл, там сотни девушек в нём позируют. Просто всегда выходит, прямо скажем, колхоз. На момент съемки образ у меня уже был готов. Это платье я купила себе на 30-летний юбилей.



— Как вы себя ощущали, когда лежали в гробу?



— Фотосессия в гробу — это красиво, но когда я туда ложилась, адреналинчик у меня всё-таки был. Могу сказать, там тепло. Вообще, процесс лежания в гробу для русских людей нормален. Раньше их заготавливали сильно заранее, хранили в сарае. Некоторые могли в них спокойно спать, так до сих пор даже делают монахи, дожидаясь своего часа. Почему люди имеют такие предрассудки? Всё просто. Это попытка переложить ответственность. Если я сейчас упаду и сломаю что-то, мне скажут, что это всё потому, что я легла в гроб. А если бы я не ложилась? Со мной бы могло произойти то же самое.

— Как отреагировали ваши подписчики на публикацию фото?



— Когда я решилась выложить эти фото, я понимала, что мои подписчики будут в шоке. Но ведь это моя страничка. Я выкладывала их, что называется, «для своих». Помню, что был вечер. Я опубликовала фото и легла спать. Наутро эти кадры были везде… Эти фото неосознанно стали моей рекламой. И, кстати, не только моей. Как-то я наткнулась в Инстаграме на рекламу другого похоронного агентства, там были мои фото. Они запустили его на таргет. Конечно, в посте было подписано, что это я, правда, без ссылок.

