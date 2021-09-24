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«Открылся неведомый портал»: в Ленинском районе провалился асфальт — из него пошел пар

Инцидент произошел возле жилого дома на Планировочной

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В Ленинском районе из ямы у жилого дома идет пар, и брызгает горячая вода

В Ленинском районе из ямы у жилого дома идет пар, и брызгает горячая вода

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В Новосибирске у жилого дома из ямы брызгает горячая вода и идет пар

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске в Ленинском районе на улице Планировочная образовался провал в асфальте — из него пошел пар.

— Между домами № 20 и 22 на улице Планировочная открылся «неведомый портал», из которого вылетают брызги горячей воды, — написали в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Дома на улице Планировочная были в графике подключения тепла с 22 по 23 сентября.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании по ситуации.

В мае в центре Новосибирска на проезжей части на улице Мичурина забил фонтан — тогда холодная вода залила проезжую часть.

В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября. Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября.

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парпрорыв теплотрассы
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