В Новосибирске у жилого дома из ямы брызгает горячая вода и идет пар
Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске в Ленинском районе на улице Планировочная образовался провал в асфальте — из него пошел пар.
— Между домами № 20 и 22 на улице Планировочная открылся «неведомый портал», из которого вылетают брызги горячей воды, — написали в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Дома на улице Планировочная были в графике подключения тепла с 22 по 23 сентября.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании по ситуации.
В мае в центре Новосибирска на проезжей части на улице Мичурина забил фонтан — тогда холодная вода залила проезжую часть.
В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября. Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября.