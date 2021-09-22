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«ЭЛСИБ» сделал огромную деталь турбогенератора — 10 впечатляющих кадров, как ее готовят в поездку

Статор турбогенератора отправят в Кузбасс по железной дороге

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Турбогенератор будет ехать по железнодорожным путям в Кемеровскую область около 10 дней

Турбогенератор будет ехать по железнодорожным путям в Кемеровскую область около 10 дней

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Новосибирский завод отправляет в Кузбасс огромный статор турбогенератора

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» сделал для кузбасской ГРЭС новый статор турбогенератора, который весит 193 тонны.

Завод работал над аппаратом 9 месяцев. Сегодня, 22 сентября, статор подготовили к погрузке на специальную платформу, чтобы отправить по железнодорожным путям в Кемеровскую область.

— Сегодня у нас окончательная отделка, потом постановка на платформу для транспортировки, обвязка, приварка. Сложность транспортировки — это согласование с железной дорогой, согласование чертежей, большая грузоподъемность, согласование габаритов. Для самой транспортировки специальная платформа заказывается, в стране всего три штуки таких, — рассказал начальник изоляционно-обмоточного производства научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» Александр Володин.

Фотокорреспондент НГС побывал на заводе и снял процесс погрузки турбогенератора.

Статор турбогенератора ТВФ-225-2У3 сделан для седьмого блока Томь-Усинской ГРЭС

Статор турбогенератора ТВФ-225-2У3 сделан для седьмого блока Томь-Усинской ГРЭС

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Помимо статора был сделан еще ротор, подвижная часть турбогенератора. Его отправили в Кузбасс еще весной

Помимо статора был сделан еще ротор, подвижная часть турбогенератора. Его отправили в Кузбасс еще весной

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Ведущий специалист отдела логистики Анатолий Ефимов рассказал, что вес статора — <nobr class="_">193 тонны</nobr>, диаметр — около 4 метров, длина — около 10 метров

Ведущий специалист отдела логистики Анатолий Ефимов рассказал, что вес статора — 193 тонны, диаметр — около 4 метров, длина — около 10 метров

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У статора шестая степень негабаритности грузоперевозки — самая высокая. Для перевозки таких грузов необходима контрольная рама

У статора шестая степень негабаритности грузоперевозки — самая высокая. Для перевозки таких грузов необходима контрольная рама

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Контрольная рама — это деревянный полувагон. Когда поезд с грузом проходит негабаритные места, то машинист смотрит сначала, проходит ли там контрольная рама

Контрольная рама — это деревянный полувагон. Когда поезд с грузом проходит негабаритные места, то машинист смотрит сначала, проходит ли там контрольная рама

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«ЭЛСИБ» перевозит такие большие заказы примерно раз в пять лет

«ЭЛСИБ» перевозит такие большие заказы примерно раз в пять лет

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Как объяснил Анатолий Ефимов, конфигурация поезда должна быть такая, что сначала идет тепловоз, за ним рама, потом <nobr class="_">30 вагонов</nobr> и потом груз

Как объяснил Анатолий Ефимов, конфигурация поезда должна быть такая, что сначала идет тепловоз, за ним рама, потом 30 вагонов и потом груз

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Перед тем как отправить такой большой груз, «ЭЛСИБ» согласует это с московской дирекцией РЖД

Перед тем как отправить такой большой груз, «ЭЛСИБ» согласует это с московской дирекцией РЖД

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По данным «Контур.Фокуса», «ЭЛСИБ» — акционерное общество, 98% акций принадлежит «Кузбасскому АО энергетики и электрификации». Генеральный директор компании — Дмитрий Безмельницын. Чистая прибыль в 2020 году составила <nobr class="_">60,8 млн</nobr>

По данным «Контур.Фокуса», «ЭЛСИБ» — акционерное общество, 98% акций принадлежит «Кузбасскому АО энергетики и электрификации». Генеральный директор компании — Дмитрий Безмельницын. Чистая прибыль в 2020 году составила 60,8 млн

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В 2018 году, 18 сентября, теплоэнергетики «Сибирской генерирующей компании» привезли с завода «ЭЛСИБ» на ТЭЦ-4 огромный статор — оборудование весом 118 тонн доставили из Кировского района в Калининский.

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