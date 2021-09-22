«ЭЛСИБ» сделал огромную деталь турбогенератора — 10 впечатляющих кадров, как ее готовят в поездку

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» сделал для кузбасской ГРЭС новый статор турбогенератора, который весит 193 тонны .

Завод работал над аппаратом 9 месяцев . Сегодня, 22 сентября , статор подготовили к погрузке на специальную платформу, чтобы отправить по железнодорожным путям в Кемеровскую область.

— Сегодня у нас окончательная отделка, потом постановка на платформу для транспортировки, обвязка, приварка. Сложность транспортировки — это согласование с железной дорогой, согласование чертежей, большая грузоподъемность, согласование габаритов. Для самой транспортировки специальная платформа заказывается, в стране всего три штуки таких, — рассказал начальник изоляционно-обмоточного производства научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» Александр Володин.