«ЭЛСИБ» сделал огромную деталь турбогенератора — 10 впечатляющих кадров, как ее готовят в поездку

Новосибирский завод отправляет в Кузбасс огромный статор турбогенератора
Новосибирский завод «ЭЛСИБ» сделал для кузбасской ГРЭС новый статор турбогенератора, который весит
Завод работал над аппаратом
— Сегодня у нас окончательная отделка, потом постановка на платформу для транспортировки, обвязка, приварка. Сложность транспортировки — это согласование с железной дорогой, согласование чертежей, большая грузоподъемность, согласование габаритов. Для самой транспортировки специальная платформа заказывается, в стране всего три штуки таких, — рассказал начальник изоляционно-обмоточного производства научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» Александр Володин.
Фотокорреспондент НГС побывал на заводе и снял процесс погрузки турбогенератора.
В 2018 году,