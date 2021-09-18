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Тема дняТри человека погибли в центре Новосибирска
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Сотни новосибирцев устроили забег на Михайловской набережной

Самые яркие моменты «Кросса нации — 2021» — в фоторепортаже НГС

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Смело можно сказать: бегунам повезло с погодой: их не застали ни дождь, ни палящее солнце

Смело можно сказать: бегунам повезло с погодой: их не застали ни дождь, ни палящее солнце

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В Новосибирске пробежали всероссийский «Кросс нации»

Сегодня, 18 сентября, на Михайловской набережной в 17-й раз прошел Всероссийский легкоатлетический праздник — «Кросс нации».

Почти 500 легкоатлетов вышли на старт попробовать свои силы на дистанциях 4, 8 и 12 км. Спортивный праздник проходит каждый год — это один из самых масштабных забегов на территории России. Из-за пандемии на дистанцию вышли только взрослые спортсмены. Старт соревнованиям дали мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. На мероприятии также присутствовали замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин, олимпийский чемпион Евгений Подгорный и чемпион Паралимпийских игр в Токио Антон Кулятин.

— По традиции осенью Новосибирск становится столицей бега. Начинаем с Сибирского фестиваля бега и полумарафона памяти Александра Раевича, затем «Кросс нации» и еще каскад мероприятий. Под эту акцию мы отводим лучшую трассу в Новосибирске, нашу красавицу Михайловскую набережную. Мы надеемся на хорошие результаты, тем более, что сегодня на старт выйдет чемпион Паралимпиады Антон Кулятин и победительница полумарафона Раевича Анна Викулова. Я желаю всем хорошего настроения и зарядиться на этом празднике позитивом и здоровьем, — отметил во вступительной речи мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Забег посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.

Старт соревнованиям дали в 11:00 на Михайловской набережной

Старт соревнованиям дали в 11:00 на Михайловской набережной

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За участников забега пришли поболеть их питомцы

За участников забега пришли поболеть их питомцы

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Сотни легкоатлетов пришли на Михайловскую набережную, чтобы испытать свои<i class="_"> </i>силы на дистанциях 4, 8 и 12 км

Сотни легкоатлетов пришли на Михайловскую набережную, чтобы испытать свои силы на дистанциях 4, 8 и 12 км

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Финишный створ пересекли 470 человек

Финишный створ пересекли 470 человек

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За соревнованиями внимательно следили

За соревнованиями внимательно следили

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Вероника Иванова заняла в забеге второе место

Вероника Иванова заняла в забеге второе место

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Среди женщин на дистанции 8 000 метров победу одержала Анна Викулова (результат 26.56.00) — победительница полумарафона А. Раевича, который состоялся на прошлых выходных.

Среди мужчин на дистанции 12 000 метров не было равных Валерию Лукину. Его результат — 38.05.00.

11 сентября в Новосибирске состоялся полумарафон имени Александра Раевича — на старт вышли 747 человек. Соревнованиям не помешала даже прохладная погода.

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«Кросс нации»забегсоревнованияспорт
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