Сотни новосибирцев устроили забег на Михайловской набережной

В Новосибирске пробежали всероссийский «Кросс нации»
Сегодня, 18 сентября, на Михайловской набережной в
Почти 500 легкоатлетов вышли на старт попробовать свои силы на дистанциях 4, 8 и 12 км. Спортивный праздник проходит каждый год — это один из самых масштабных забегов на территории России. Из-за пандемии на дистанцию вышли только взрослые спортсмены. Старт соревнованиям дали мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. На мероприятии также присутствовали замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин, олимпийский чемпион Евгений Подгорный и чемпион Паралимпийских игр в Токио Антон Кулятин.
— По традиции осенью Новосибирск становится столицей бега. Начинаем с Сибирского фестиваля бега и полумарафона памяти Александра Раевича, затем «Кросс нации» и еще каскад мероприятий. Под эту акцию мы отводим лучшую трассу в Новосибирске, нашу красавицу Михайловскую набережную. Мы надеемся на хорошие результаты, тем более, что сегодня на старт выйдет чемпион Паралимпиады Антон Кулятин и победительница полумарафона Раевича Анна Викулова. Я желаю всем хорошего настроения и зарядиться на этом празднике позитивом и здоровьем, — отметил во вступительной речи мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Забег посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.
Среди женщин на дистанции
Среди мужчин на дистанции
11 сентября в Новосибирске состоялся полумарафон имени Александра Раевича — на старт вышли 747 человек. Соревнованиям не помешала даже прохладная погода.