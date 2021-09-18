Сотни новосибирцев устроили забег на Михайловской набережной

Сегодня, 18 сентября, на Михайловской набережной в 17-й раз прошел Всероссийский легкоатлетический праздник — «Кросс нации».

Почти 500 легкоатлетов вышли на старт попробовать свои силы на дистанциях 4, 8 и 12 км. Спортивный праздник проходит каждый год — это один из самых масштабных забегов на территории России. Из-за пандемии на дистанцию вышли только взрослые спортсмены. Старт соревнованиям дали мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. На мероприятии также присутствовали замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин, олимпийский чемпион Евгений Подгорный и чемпион Паралимпийских игр в Токио Антон Кулятин.