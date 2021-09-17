Стареющий город: средний возраст населения Новосибирска приближается к 40 годам

Новосибирскстат назвал средний возраст новосибирцев
В 2020 году средний возраст населения Новосибирска составил 39,6 года. Средний возраст населения других городских поселений области — 39,7 года. Такие данные приводит Новосибирскстат. При этом у сельчан этот показатель выше — 40,5 года. Для сравнения: в тот же период времени средний возраст россиянина составил 40,4 года.
— В Новосибирской области фиксируют ежегодный рост среднего возраста населения. Высокий показатель и его стабильный рост свидетельствует о процессе старения населения, — сделали вывод в Новосибирскстате.
За 2020 год средний возраст населения области увеличился на 0,5% (у мужчин — на 0,3%, у женщин — на 0,2%). При этом у женщин средний возраст два года подряд на 5,2 года выше, чем у мужчин — это происходит за счет более высокой продолжительности жизни женщин.
Средний возраст связан с уровнем рождаемости и продолжительностью жизни населения. Рассчитывается как сумма возрастов всего населения Новосибирской области, деленная на число ее жителей.
В Сибирском федеральном округе (39,3 года) «старше» НСО Алтайский край (40,9), Кемеровская (40,2) и Омская (40,0) области. Самые «молодые» в СФО — жители республики Тыва (30 лет) — там фиксируют высокую рождаемость.
Среди крупных городов Сибирского федерального округа с населением больше 100 тысяч человек «старше» Новосибирска города Рубцовск (41,9) и Бийск (40,6) Алтайского края; Прокопьевск (41,6), Новокузнецк (39,9) и Кемерово (39,7) Кемеровской области; Братск (40,0) и Ангарск (39,9) Иркутской области и Омск (40,2) Омской области. Сюда же входит Бердск (40,6) Новосибирской области.
В августе мы сообщали, что смертность в Новосибирске подскочила почти в 1,5 раза за месяц.