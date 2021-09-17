Стареющий город: средний возраст населения Новосибирска приближается к 40 годам

В 2020 году средний возраст населения Новосибирска составил 39,6 года. Средний возраст населения других городских поселений области — 39,7 года. Такие данные приводит Новосибирскстат. При этом у сельчан этот показатель выше — 40,5 года. Для сравнения: в тот же период времени средний возраст россиянина составил 40,4 года.

— В Новосибирской области фиксируют ежегодный рост среднего возраста населения. Высокий показатель и его стабильный рост свидетельствует о процессе старения населения, — сделали вывод в Новосибирскстате.

