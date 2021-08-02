Смертность в Новосибирской области подскочила почти в 1,5 раза за месяц

ЗАГС опубликовал статистику смертности в Новосибирской области — в июле 2021 года в Новосибирске зафиксировали смерть 5743 человек. Это на 1800 смертей и почти 1,5 раза больше, чем в июне 2021 года.
При этом в июне 2021 года статистика смертности выросла на четверть по сравнению с маем 2021 года: с 3167 до 3943 человек (776 случаев).
Также июльский показатель 2021 года оказался выше того же показателя в 2020 году — тогда умерло 3611 человек, в 2019 году — 3030 человек.
Показатели июля 2021 года можно сравнить с ноябрем 2020 года, когда была вторая волна коронавируса — тогда за месяц умерло 5150. А средний показатель смертности за 2020 год составлял 3557 человек в месяц.
В середине июля в Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 7–10 дней — об этом сообщали и родственники умерших, и ритуальные агенты.