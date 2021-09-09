В Новосибирске на Вокзальной магистрали водителя чуть не избили метлой
В четверг, 9 сентября, в Новосибирске около жилого дома на Вокзальной магистрали, 10/1 разгорелся конфликт между арендатором ТЦ «Бонанза» и жильцами дома. Причиной стала ликвидация парковочных карманов.
— При покупке здания выделяются парковки под торговый центр. Эти парковки у нас мэрия благополучно забрала на Вокзальной магистрали. А все выходы из помещения, с цокольного этажа, с первого этажа у нас непосредственно выходят на Вокзальную магистраль в сторону ЦУМа. А с задней стороны у нас выходов практически нет. Когда парковки были, машины подъезжали, спокойно туда становились, разгружались, загружались. Сейчас такой возможности нет, подъехать невозможно. Мы пытаемся подъехать со стороны жилого дома. Соответственно, жильцам это не нравится, они начинают возмущаться, ругаться на нас. У нас безвыходная ситуация, ничего сделать не можем, — рассказал ГС представитель собственника здания ТЦ «Бананза» Сергей Федоров.
По словам мужчины, из-за этого уже несколько раз возникали перепалки с жильцами. Сегодня руководству торгового центра пришлось вызвать полицию.
— Сегодня подъехала машина арендатора, чтобы загрузить товар в нее. Подошли какие-то две женщины, представились, что жильцы дома. Сказали, что машина стоит на тротуаре и им мешает. Начали выгонять грузчика, он сказал: «Какие ко мне вопросы? Идите к водителю». Они подошли к водителю, начали бить веником по машине, ругались с водителем. Естественно, они там не дозагрузились до конца, свернулись и уехали. Естественно, арендатор в шоке. С нами ругаются. А мы не знаем, что ответить, — добавил Сергей Федоров.
Также собственники записались на прием к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, чтобы попытаться решить сложившуюся ситуацию. Встреча пока не назначена.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия.
— На Вокзальной магистрали, 10/1 было сообщение о конфликте. Было или не было написано заявление, пока неясно, — пояснили в ведомстве.
О том, что на Вокзальной магистрали уберут все парковки, стало известно в середине августа. Читайте репортаж НГС о том, как на это отреагировали жители города.