В четверг, 9 сентября, в Новосибирске около жилого дома на Вокзальной магистрали, 10/1 разгорелся конфликт между арендатором ТЦ «Бонанза» и жильцами дома. Причиной стала ликвидация парковочных карманов.

— При покупке здания выделяются парковки под торговый центр. Эти парковки у нас мэрия благополучно забрала на Вокзальной магистрали. А все выходы из помещения, с цокольного этажа, с первого этажа у нас непосредственно выходят на Вокзальную магистраль в сторону ЦУМа. А с задней стороны у нас выходов практически нет. Когда парковки были, машины подъезжали, спокойно туда становились, разгружались, загружались. Сейчас такой возможности нет, подъехать невозможно. Мы пытаемся подъехать со стороны жилого дома. Соответственно, жильцам это не нравится, они начинают возмущаться, ругаться на нас. У нас безвыходная ситуация, ничего сделать не можем, — рассказал ГС представитель собственника здания ТЦ «Бананза» Сергей Федоров.