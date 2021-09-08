8 сентября среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 86.89
Тема дняС главных магистралей убирают парковки. Репортаж
Все новости
Все новости

Центр Новосибирска заставят ограждениями из-за полумарафона

Сибирский фестиваль бега пройдет 11 сентября с размахом и перекрытиями, но зрителей на него не пустят

400
10Обсудить

Поделиться

Сотни новосибирцев пробегут дистанцию в <nobr class="_">21 километр</nobr>

Сотни новосибирцев пробегут дистанцию в 21 километр

Поделиться

В эту субботу, 11 сентября, с 07:00 до 18:00 в центре Новосибирска выставят ограждения — в городе состоится Сибирский фестиваль бега. Полумарафон пройдет без зрителей, и, чтобы обезопасить участников соревнований, дороги перекроют турникетами.

— Мероприятие проходит без зрителей, но нужно понимать, что такое полумарафон без зрителей. Мы со своей стороны перенесли начало старта на 10 утра. В субботу утром на площадь Ленина мало кто приходит смотреть столь интересное, захватывающее мероприятие. К сожалению, культура боления за участников находится на зачаточном уровне. Часто бывает, что полумарафонцы добегают в абсолютном одиночестве, что очень печально и грустно. Надеюсь, когда снимут ограничения, мы сможем перевернуть эту ситуацию. Турникеты по всей территории трассы будут расставлены, чтобы обезопасить участников, чтобы кто-нибудь шальной не выбежал на трассу, — сообщил директор фестиваля Евгений Гусев.

Для полумарафона частично перекроют 22 улицы Новосибирска — мы нарисовали схему.

Полумарафон традиционно проходит в Новосибирске. Прошлый год не стал исключением — в нем приняли участие сотни горожан. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на мощных спортсменов и красивых спортсменок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бегмарафонограждениягород
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...