Центр Новосибирска заставят ограждениями из-за полумарафона

В эту субботу, 11 сентября, с 07:00 до 18:00 в центре Новосибирска выставят ограждения — в городе состоится Сибирский фестиваль бега. Полумарафон пройдет без зрителей, и, чтобы обезопасить участников соревнований, дороги перекроют турникетами.



— Мероприятие проходит без зрителей, но нужно понимать, что такое полумарафон без зрителей. Мы со своей стороны перенесли начало старта на 10 утра. В субботу утром на площадь Ленина мало кто приходит смотреть столь интересное, захватывающее мероприятие. К сожалению, культура боления за участников находится на зачаточном уровне. Часто бывает, что полумарафонцы добегают в абсолютном одиночестве, что очень печально и грустно. Надеюсь, когда снимут ограничения, мы сможем перевернуть эту ситуацию. Турникеты по всей территории трассы будут расставлены, чтобы обезопасить участников, чтобы кто-нибудь шальной не выбежал на трассу, — сообщил директор фестиваля Евгений Гусев.