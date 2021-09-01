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Новосибирск все-таки хуже Красноярска. Жители двух городов согласны с этим, а эксперты?

Мы провели масштабный опрос среди жителей Красноярска и Новосибирска

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Продолжаем противостояние Новосибирска и Красноярска

Продолжаем противостояние Новосибирска и Красноярска

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Урбанисты объяснили, в чем Новосибирск уступает Красноярску

В конце августа два сайта Сети городских порталов — новосибирский NGS.RU и красноярский NGS24.RU — опубликовали колонку красноярской бизнесвумен Светланы Мамаевой, в которой она сравнила два сибирских миллионника. Девушка на день съездила в город на Оби и ужаснулась. На ее взгляд, Новосибирск за последние 10–15 лет стал сильно хуже и теперь проигрывает Красноярску по всем фронтам: благоустройству, качеству дорог, инфраструктуре.

На двух сайтах этот материал прочли уже почти 50 тысяч человек. В голосовании под колонкой с мнением бизнесвумен согласились 89% новосибирцев из 6,5 тысячи проголосовавших. Красноярцы чуть лучше оценивают Новосибирск — 85% жителей города на Енисее из почти 2 тысяч проголосовавших на сайте NGS24.RU считают, что столица Сибири стала хуже. Неужели состояние Новосибирска и правда сильно ухудшилось за последние годы и теперь Красноярск выигрывает у него в плане комфортности жизни — об этом мы спросили экспертов из обоих городов.

Новосибирец Михаил Рязанцев — честно о своем городе

Новосибирец Михаил Рязанцев — честно о своем городе

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Михаил Рязанцев, координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск»


— За 15 лет в Новосибирске действительно мало что поменялось. 15 лет — это довольно большой срок для того, чтобы изменились направления развития, урбанистика, общественный транспорт, но муниципальные, да и областные, власти слишком аморфны. Власти не выделяли денег ни на ремонт тротуаров, ни на создание зеленых зон, ни на обновление общественного транспорта.

Все эти парки и скверы, сделанные за последнее время, они отремонтированы по федеральной программе. Единственное достижение мэра — это немного отремонтированный трамвайный состав. И на этом всё закончилось. За лет 10 в Новосибирске построен 1 км трамвайных путей, хотя мэр обещал трамвайный ренессанс.

Мнение новосибирцев однозначно — их город стал хуже за последние <nobr class="_">10–15</nobr> лет

Мнение новосибирцев однозначно — их город стал хуже за последние 10–15 лет

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Я был в Красноярске в 2015 году — он изначально город более благоустроенный. Там уже были построены набережные, исторические здания. Но всё же надо учитывать, что Красноярску уже более 300 лет, а Новосибирск был построен в начале XX века. Красноярск — исторический город, видна городская культура. Новосибирск же фактически как бы состоит из нескольких городов — это хаотичная застройка, слабо связанная между собой.

Но я не согласен с тем, что Новосибирск деградирует. Всё же небольшие подвижки есть. Например, у нас недавно приняли дизайн-код — подчищают рекламу, убирают рекламные щиты, пытаются привести к единому виду вывески. Работа идет по визуальной очистке города, но порядок в хозяйстве так и не навели.

Всё это связано с низким уровнем местных властей. В Новосибирске много общественных движений, есть запрос общества на изменения. Показательно, что в 2014 году победил мэр-коммунист, а в 2020 году его сдвинул единоросс, а второе место по голосам заняла «Коалиция 2020» (протестная партия против ЕР и КПРФ. — Прим. ред.) — это свидетельствует о большом протестном электорате. Власть людей слышит, но ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Очевидно, у нее другие задачи.

Урбанист из Москвы Петр Иванов переехал в Красноярск и остался жить

Урбанист из Москвы Петр Иванов переехал в Красноярск и остался жить

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Петр Иванов, урбанист из Красноярска, профессор Свободного университета

— С точки зрения благоустройства Красноярск, безусловно, на уровень выше. Универсиада-2019 задала высокую планку, ниже которой благоустройство в Красноярске уже не делают — у нас все общественные пространства очень хорошие. Это уровень, который вполне себе удовлетворяет даже взыскательный столичный взгляд. Новосибирск остается за бортом: с одной стороны, там не было никаких системных программ развития в области благоустройства, никаких историй вроде Универсиады.

Красноярцы чуть менее уверены в этом, но всё же признают, что соседний миллионник сдал

Красноярцы чуть менее уверены в этом, но всё же признают, что соседний миллионник сдал

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С другой стороны, Новосибирск с точки зрения своей роли в регионе всё еще опережает Красноярск по уровню образовательного регулирования. У нас нет такого момента, чтобы к нам ехали за образованием из других сибирских городов. Новосибирский Академгородок гораздо круче нашего, считается топом в регионе в области биологии, экономики и социологии. Да, это не выражается в городской среде, но выражается в миграции в город.

С точки зрения экономики — большой вопрос. Красноярск и Новосибирск, как и другие города-миллионники, сдает в этой области — ни там, ни там не создается новых рабочих мест. В этом плане наши города очень похожи.

Семья с двумя детьми переехала в Новосибирск из Нур-Султана — они отметили хорошее детское образование и дружелюбность местных жителей, но отругали грязь и автобусы.

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