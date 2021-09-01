Новосибирск все-таки хуже Красноярска. Жители двух городов согласны с этим, а эксперты?

В конце августа два сайта Сети городских порталов — новосибирский NGS.RU и красноярский NGS24.RU — опубликовали колонку красноярской бизнесвумен Светланы Мамаевой, в которой она сравнила два сибирских миллионника. Девушка на день съездила в город на Оби и ужаснулась. На ее взгляд, Новосибирск за последние 10–15 лет стал сильно хуже и теперь проигрывает Красноярску по всем фронтам: благоустройству, качеству дорог, инфраструктуре.

На двух сайтах этот материал прочли уже почти 50 тысяч человек. В голосовании под колонкой с мнением бизнесвумен согласились 89% новосибирцев из 6,5 тысячи проголосовавших. Красноярцы чуть лучше оценивают Новосибирск — 85% жителей города на Енисее из почти 2 тысяч проголосовавших на сайте NGS24.RU считают, что столица Сибири стала хуже. Неужели состояние Новосибирска и правда сильно ухудшилось за последние годы и теперь Красноярск выигрывает у него в плане комфортности жизни — об этом мы спросили экспертов из обоих городов.