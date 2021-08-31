«Ощущение, что ты в далекой провинции»: красноярская бизнесвумен съездила в Новосибирск и ужаснулась

Считается, что 10–15 лет назад Красноярск проигрывал Новосибирску по всем фронтам: дороги, благоустройство, инфраструктура. Кажется, лидерство Новосибирска уже не так очевидно. Жительница Красноярска, директор маркетингового агентства Светлана Мамаева, на прошлой неделе опубликовала большой пост-мнение, в котором сравнила Новосибирск с Красноярском, подкрепив его фото с центральных улиц соседнего мегаполиса. Публикуем его без купюр.



Пост для тех, кто, как и я, давно не был в Новосибирске. Прискорбно констатирую факт серьезного регресса города Н. Совершенно не ожидала увидеть такую небрежность и даже заброшенность в городе, который номинируется как столица Сибири. Красноярск по красоте и ухоженности на 2 головы выше! Предлагаю погордиться этим и поблагодарить причастных.