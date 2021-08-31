«Ощущение, что ты в далекой провинции»: красноярская бизнесвумен съездила в Новосибирск и ужаснулась

Бизнесвумен из Красноярска ужаснулась состоянием Новосибирска
Считается, что 10–15 лет назад Красноярск проигрывал Новосибирску по всем фронтам: дороги, благоустройство, инфраструктура. Кажется, лидерство Новосибирска уже не так очевидно. Жительница Красноярска, директор маркетингового агентства Светлана Мамаева, на прошлой неделе опубликовала большой пост-мнение, в котором сравнила Новосибирск с Красноярском, подкрепив его фото с центральных улиц соседнего мегаполиса. Публикуем его без купюр.
Пост для тех, кто, как и я, давно не был в Новосибирске. Прискорбно констатирую факт серьезного регресса города Н. Совершенно не ожидала увидеть такую небрежность и даже заброшенность в городе, который номинируется как столица Сибири. Красноярск по красоте и ухоженности на 2 головы выше! Предлагаю погордиться этим и поблагодарить причастных.
Да, Универсиада нам помогла, но обратите внимание, что и после Универсиады город только хорошеет. Конечно, в Новосибе есть красивые места, и чтобы быть объективной, перечислю для примера, что в центре Новосибирска я увидела такого не цивильного за один день пребывания. По этим пунктам вполне можно понять тенденцию содержания города в принципе. Ужасные дороги. Хотя и в Красноярске не айс, но в Н. вообще «ужос». Почти нигде нет разметки, островков, приличных ограждений. Знаков и указателей мало, и есть ощущение, что ты в далекой провинции. Разбитые кривые-косые бордюры на многих улицах. Часто попадаются на глаза неопрятные ограждения и заборы, разномастные и грязные. Мост через Обь, по-моему, не мыли никогда.
Миллион рекламных разноцветных и разноразмерных «заплаток». Прямо в центре. Нет современных вывесок, вообще мало чего-то приятного, цепляющего взгляд. Кстати, я как маркетолог компании тоже была недовольна, когда в Красноярске начали убирать рекламные щиты из города, заставили привести вывески и фасады в однотипный вид и т.д. Но теперь я понимаю, как это было правильно, потому что у нас в городе этот разноцветный хаос сведен к минимуму. И это выглядит цивильно.
Дорога из аэропорта Новосибирска очень некрасивая. Опять же, на всём пути страшненькие заборы всех мастей и ободранности, заросли полыни целыми полями, дорога неухоженная, также без разметок и фонарей, не очерчена линия трассы. Прилегающие к дороге здания не видели реновации, кажется, сто лет. Да и по площади перед аэровокзалом можно сделать вывод. Хаос, машины паркуются и останавливаются как попало, обычные бетонные блоки разграничивают зоны. И строящийся рядом терминал, думаю, тут ни при чём. Хаос прочитывается так явно, как будто он многолетний.
И еще я заметила, как много зданий, даже в центре, со старыми облезлыми деревянными окнами, притом что Новосибирский завод окон БФК — достаточно крупное предприятие. Мы его тоже проезжали, и я ужаснулась. Не знала, с кем наши окна BNW и «Проём» конкурировали в прошлом десятилетии.
В центре почти нет брусчатки, опять же, неопрятные ограждения, много облупленных углов зданий, масса разноцветных рекламных заплаток всех мастей. Ларьки! Самые что ни на есть «махровые», у нас таких уже лет 15 нет, наверное. Тумбы с объявлениями! Хулиганские граффити.
В центре нет зелени. Трава и деревья почти нигде не пострижены, нет клумб и цветов, про зеленые фигуры вообще молчу. В сердце города не ухожено и неуютно... не знаю, что в спальных районах. Городские автобусы попались на глаза тоже грязные, в рекламах. И даже встретили «пазик» со штабелем газовых баллонов на крыше! Я такой автобус видела в поселке Шира и то удивилась. Такси дешевле нашего, водители были очень хмурые и неразговорчивые.
На некрасивых улицах много красиво одетых людей, но тоже все хмурые и неприветливые. Может, и у нас такие же все хмурые? Прилагаю несколько фото для понимания с подписями. Обидеть город Н. не хотела, но за него обидно. А Красноярск прекрасен по сравнению с Н.! Но радоваться нечему, ведь в принципе за Державу обидно. Ругайте или поддерживайте. Спасибо, что дочитали.
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