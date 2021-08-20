«Нет необходимости в сохранении брака»: основатели 2ГИС развелись

Основатели новосибирского электронного справочника 2ГИС развелись
Суд на Алтае рассмотрел иск Марины Сысоевой к Александру Сысоеву. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Сысоевой, супруги, основавшие электронный справочник 2ГИС, давно не живут вместе и сейчас официально развелись.
Мировой судья Чемальского района Республики Алтай рассмотрел иск 13 августа.
— Ко мне обратилась Маринa Сысоевa с просьбой о помощи в бракоразводном процессе и в процессе раздела имущества с супругом Александром. Суд уже вынес решение о разводе супругов — они длительное время друг с другом не проживают, совместного хозяйства не ведут, семейные отношения давно прекращены. В таких условиях нет необходимости в сохранении брака. Вопросы раздела совместно нажитого имущества также будут разрешены в рамках действующего законодательства, — рассказала адвокат Марины Сысоевой Юлия Юзжалина.
Ранее 75% 2ГИС продали Сбербанку: он приобрел 72% компании, еще 3% купил О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 миллиарда рублей.
Таким образом, продав 75% компании, собственники 2ГИС могли заработать 10 миллиардов 725 миллионов рублей. Мы публиковали интервью с Александром Сысоевым о том, что ждет компанию после продажи Сбербанку и чем займется дальше он сам.
В 2018 году 2ГИС победил победил в номинации «Бизнес года» на ежегодной «Народной премии НГС». Тогда основатель компании Александр Сысоев вышел на сцену со своей женой.
— Я хочу вам представить мою супругу, партнера и второго основателя компании Марину Сысоеву. Именно Марина задала высокий стандарт качества, которым славится наш продукт и до которого сейчас судорожно дотягиваются «Яндекс» и Google. Спасибо нашей команде: они делают этот продукт с любовью для вас, — сказал тогда Сысоев.
— Мы реально делали этот продукт с любовью. Так же, как у нас есть общие дети, у нас есть общий бизнес. Я только помогала своему мужу этот продукт выносить и была рядом много лет, — добавила Марина Сысоева.
О том, как прошла церемония, можно почитать здесь.