«Нет необходимости в сохранении брака»: основатели 2ГИС развелись

Суд на Алтае рассмотрел иск Марины Сысоевой к Александру Сысоеву. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Сысоевой, супруги, основавшие электронный справочник 2ГИС, давно не живут вместе и сейчас официально развелись.

Мировой судья Чемальского района Республики Алтай рассмотрел иск 13 августа.

— Ко мне обратилась Маринa Сысоевa с просьбой о помощи в бракоразводном процессе и в процессе раздела имущества с супругом Александром. Суд уже вынес решение о разводе супругов — они длительное время друг с другом не проживают, совместного хозяйства не ведут, семейные отношения давно прекращены. В таких условиях нет необходимости в сохранении брака. Вопросы раздела совместно нажитого имущества также будут разрешены в рамках действующего законодательства, — рассказала адвокат Марины Сысоевой Юлия Юзжалина.