Москвичи за 1 миллиард отремонтируют кровлю НОВАТа

В Новосибирске отремонтируют кровлю НОВАТА за 1,1 миллиарда рублей
Власти определились с подрядчиком, которому поручат ремонт кровли и чердака Новосибирского театра оперы и балеты. Этим займется московская компания ООО «РСК-Ренессанс». На ремонт потратят субсидию и собственные деньги театра, что составит 1,1 миллиарда рублей.
По данным сайта госзакупок, ООО «РСК-Ренессанс» победило в электронном аукционе на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы. Оно стало единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Аукцион признали состоявшимся — заявка соответствовала требованиям.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «РСК-Ренессанс» зарегистрировано в феврале 2017 года в Москве. Учредитель фирмы — Валерий Агеев. Генеральным директором является Нино Лордкипанидзе. Основной вид деятельности «РСК-Ренессанс» — деятельность в области архитектуры, а также строительство жилых и нежилых зданий. Выручка фирмы в 2020 году составила 127,4 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн. В этом году компания выиграла
По данным сайта госзакупок, подрядчик отреставрирует декоративные элементы кровли купола из алюминия, восстановит декоративные детали для ставен, дверей, решеток. Также на бетонной части купола ликвидируют трещины, установят противопожарную систему и выполнят другие виды работ, чтобы приспособить здание к современному использованию. Подрядчик должен отреставрировать купол до
Аукцион на реставрацию купола Театра оперы и балета объявили в середине июля. Максимальная стоимость работ составила
Ранее оперный театр объявлял аукцион на ремонтно-реставрационные работы за 381 миллион рублей. Также сообщалось, что на ремонт купола потратят более 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году на здании разместили яркую подсветку — посмотрите, как она повлияла на внешний вид.