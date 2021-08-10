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Сибиряк принес в съемную квартиру уличного котенка — теперь хозяйка требует с него 500 тысяч за поцарапанную мебель

Владелица студии изначально была против арендаторов с домашними животными и сильно возмутилась из-за испорченной мебели

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Игорь Лапин приютил котенка около года назад, не подозревая, какими финансовыми последствиями обернется его милосердие

Игорь Лапин приютил котенка около года назад, не подозревая, какими финансовыми последствиями обернется его милосердие

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В Новосибирске хозяйка квартиры требует с арендатора 500 тысяч из-за котенка

Владелица небольшой студии на улице Челюскинцев отсудила у своего арендатора 300 тысяч рублей за мебель, которую поцарапал котенок. Мужчина подал апелляцию и рассказал НГС, почему не согласен с такими финансовыми требованиями.

32-летний Игорь Лапин арендовал эту квартиру около полутора лет. Некоторое время назад он приютил уличного котенка:

— Домашний питомец появился у меня случайно. Друг нашел котенка под машиной и привез ко мне. Мне пришлось его взять. Я не смог выгнать такое маленькое существо на улицу, — объясняет новосибирец.

Как и все котята, Чика росла непоседой — точила когти о диван и иногда, как признается сам Игорь, «летала» на шторах.

Тот самый диван, который хозяйка оценила в 300 тысяч рублей

Тот самый диван, который хозяйка оценила в 300 тысяч рублей

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Игорь не учел одного — в договоре аренды, который он заключил с хозяйкой студии, есть пункт о невозможности проживания здесь домашних животных. Через полгода владелица квартиры узнала о кошке.

— Она живет рядом, услышала мяуканье, постучалась и попросила войти. Тут же начался крик. Я сказал, что всё исправлю и перетяну диван, но она сказала, что ей нужен только новый диван и стоит он 300 тысяч рублей. Еще около 200 тысяч она насчитала за другие предметы мебели. В итоге сначала суд снизил сумму иска до 300 тысяч и удовлетворил его, но это меня не устроило. Дело в том, что такой диван (он перетянут кожзамом) стоит гораздо меньше. К тому же его можно перетянуть. Новое покрытие обойдется в 16 тысяч рублей.

Новосибирец арендовал студию за 30 тысяч рублей плюс коммунальные услуги — это, по его словам, изначально было выше рыночной цены

Новосибирец арендовал студию за 30 тысяч рублей плюс коммунальные услуги — это, по его словам, изначально было выше рыночной цены

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История с диваном еще продолжается.

— Мы судимся больше года. Сейчас обжалуем решение суда, — говорит Игорь Лапин.

Корреспондент НГС дозвонилась до хозяйки квартиры, но Ирина отказалась общаться, бросив трубку.

Помимо дивана, пострадали и другие вещи, в том числе портьеры и стулья. Но ущерб никак не может быть оценен в 300 тысяч, уверен бывший квартиросъемщик

Помимо дивана, пострадали и другие вещи, в том числе портьеры и стулья. Но ущерб никак не может быть оценен в 300 тысяч, уверен бывший квартиросъемщик

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Ранее мы рассказывали о проблемах, которые устроила сибирячке квартирантка. Владелица рассказала, кому она теперь ни за что не сдаст свое жилье.

Если вы нашли на улице бездомное животное, но не можете его оставить себе — посмотрите нашу инструкцию, куда его можно пристроить.

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животные в квартире
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