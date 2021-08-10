Сибиряк принес в съемную квартиру уличного котенка — теперь хозяйка требует с него 500 тысяч за поцарапанную мебель

В Новосибирске хозяйка квартиры требует с арендатора 500 тысяч из-за котенка
Владелица небольшой студии на улице Челюскинцев отсудила у своего арендатора 300 тысяч рублей за мебель, которую поцарапал котенок. Мужчина подал апелляцию и рассказал НГС, почему не согласен с такими финансовыми требованиями.
32-летний Игорь Лапин арендовал эту квартиру около полутора лет. Некоторое время назад он приютил уличного котенка:
— Домашний питомец появился у меня случайно. Друг нашел котенка под машиной и привез ко мне. Мне пришлось его взять. Я не смог выгнать такое маленькое существо на улицу, — объясняет новосибирец.
Как и все котята, Чика росла непоседой — точила когти о диван и иногда, как признается сам Игорь, «летала» на шторах.
Игорь не учел одного — в договоре аренды, который он заключил с хозяйкой студии, есть пункт о невозможности проживания здесь домашних животных. Через полгода владелица квартиры узнала о кошке.
— Она живет рядом, услышала мяуканье, постучалась и попросила войти. Тут же начался крик. Я сказал, что всё исправлю и перетяну диван, но она сказала, что ей нужен только новый диван и стоит он 300 тысяч рублей. Еще около 200 тысяч она насчитала за другие предметы мебели. В итоге сначала суд снизил сумму иска до 300 тысяч и удовлетворил его, но это меня не устроило. Дело в том, что такой диван (он перетянут кожзамом) стоит гораздо меньше. К тому же его можно перетянуть. Новое покрытие обойдется в 16 тысяч рублей.
История с диваном еще продолжается.
— Мы судимся больше года. Сейчас обжалуем решение суда, — говорит Игорь Лапин.
Корреспондент НГС дозвонилась до хозяйки квартиры, но Ирина отказалась общаться, бросив трубку.
Ранее мы рассказывали о проблемах, которые устроила сибирячке квартирантка. Владелица рассказала, кому она теперь ни за что не сдаст свое жилье.
Если вы нашли на улице бездомное животное, но не можете его оставить себе — посмотрите нашу инструкцию, куда его можно пристроить.