Сибиряк принес в съемную квартиру уличного котенка — теперь хозяйка требует с него 500 тысяч за поцарапанную мебель

Владелица небольшой студии на улице Челюскинцев отсудила у своего арендатора 300 тысяч рублей за мебель, которую поцарапал котенок. Мужчина подал апелляцию и рассказал НГС, почему не согласен с такими финансовыми требованиями.

32-летний Игорь Лапин арендовал эту квартиру около полутора лет. Некоторое время назад он приютил уличного котенка:

— Домашний питомец появился у меня случайно. Друг нашел котенка под машиной и привез ко мне. Мне пришлось его взять. Я не смог выгнать такое маленькое существо на улицу, — объясняет новосибирец.