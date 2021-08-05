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В Новосибирске скончалась 95-летний врач — она ушла на пенсию только два года назад

Трудовой стаж Марьяны Семягиной составлял 70 лет

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Марьяна Семягина на пенсию ушла лишь два года назад

Марьяна Семягина на пенсию ушла лишь два года назад

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В Новосибирске скончалась 95-летний врач ГКБ № 25 Марьяна Семягина

В Новосибирске на 95-м году жизни скончалась Марьяна Семягина — врач по лечебной физкультуре Городской клинической больницы № 25. Общий трудовой стаж у женщины был более 70 лет, а в ГКБ № 25 она проработала 40 лет.

Марьяна Петровна и в 93 года вела занятия у пациентов — на пенсию она ушла лишь два года назад.


Марьяна Петровна Семягина родилась в Тверской области в 1926 году, а в 1928 году ее семья переехала в Ленинград — там и осталась в годы Великой Отечественной войны. Отец-военный и брат ушли на фронт, а шестнадцатилетняя Марьяна и ее мама остались в блокадном Ленинграде. После войны окончила Ленинградский техникум физической культуры, затем Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта.

В 2019 году НГС рассказывал об этом удивительном докторе. У Марьяны Петровны часто спрашивали рецепт молодости и активности, и она объясняла, что секрет не только в строгости диеты и в режиме тренировок.

— Самое важное — это доброе отношение к людям. Ты к пациенту подошел, погладил его, сказал: «Как ты хорошо выглядишь». И у человека настроение другое, он и делать тогда будет всё по-другому. Это очень важно. И мне все здесь улыбаются, приходят сюда, обнимаются — вот уже и жить хочется, — рассказывала Марьяна Семягина.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Марьяны Семягиной.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерла учительница Второй Новосибирской гимназии. Татьяне Пироговой было 68 лет. В гимназии она преподавала русский язык и литературу, была заслуженным учителем РФ.

В конце июля в Новосибирске на 95-м году жизни скончался известный политик, депутат Владимир Боков.

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смертьврач ЛФК
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