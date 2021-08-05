В Новосибирске на 95-м году жизни скончалась Марьяна Семягина — врач по лечебной физкультуре Городской клинической больницы № 25 . Общий трудовой стаж у женщины был более 70 лет, а в ГКБ № 25 она проработала 40 лет.

Марьяна Петровна и в 93 года вела занятия у пациентов — на пенсию она ушла лишь два года назад.



Марьяна Петровна Семягина родилась в Тверской области в 1926 году, а в 1928 году ее семья переехала в Ленинград — там и осталась в годы Великой Отечественной войны. Отец-военный и брат ушли на фронт, а шестнадцатилетняя Марьяна и ее мама остались в блокадном Ленинграде. После войны окончила Ленинградский техникум физической культуры, затем Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта.

